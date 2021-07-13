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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741037153.html
Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом
Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к участникам форума "Здоровье нации" заявил, что одержать победу в борьбе с коронавирусом можно только РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:31
2021-07-13T10:31
распространение коронавируса
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
коронавирусы
игорь каграманян
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к участникам форума "Здоровье нации" заявил, что одержать победу в борьбе с коронавирусом можно только благодаря совместным усилиям государства и общества."В этом году основная тема форума - это укрепление общественного здоровья, сфера взаимной ответственности государства и граждан. Тема выбрана не случайно. Мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая стала угрозой для всего человечества, унесла миллионы жизней", - говорится в приветствии Мишустина, которое на открытии форума "Здоровье нации" зачитал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян.Борьба с пандемией, по словам премьер-министра, показала, как важно соблюдать рекомендации специалистов, проявлять внимание не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих."Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное - остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html
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Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом
10:31 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Мишустин заявил, что победить COVID-19 можно только совместными усилиями государства и общества

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к участникам форума "Здоровье нации" заявил, что одержать победу в борьбе с коронавирусом можно только благодаря совместным усилиям государства и общества.
"В этом году основная тема форума - это укрепление общественного здоровья, сфера взаимной ответственности государства и граждан. Тема выбрана не случайно. Мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая стала угрозой для всего человечества, унесла миллионы жизней", - говорится в приветствии Мишустина, которое на открытии форума "Здоровье нации" зачитал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян.
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"Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное - остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", - отметил Мишустин.
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