https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741037153.html

Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом

Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2021

Мишустин назвал способ одержать победу над коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к участникам форума "Здоровье нации" заявил, что одержать победу в борьбе с коронавирусом можно только РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:31

2021-07-13T10:31

2021-07-13T10:31

распространение коронавируса

всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

форум "здоровье нации – основа процветания россии"

коронавирусы

игорь каграманян

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к участникам форума "Здоровье нации" заявил, что одержать победу в борьбе с коронавирусом можно только благодаря совместным усилиям государства и общества."В этом году основная тема форума - это укрепление общественного здоровья, сфера взаимной ответственности государства и граждан. Тема выбрана не случайно. Мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая стала угрозой для всего человечества, унесла миллионы жизней", - говорится в приветствии Мишустина, которое на открытии форума "Здоровье нации" зачитал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян.Борьба с пандемией, по словам премьер-министра, показала, как важно соблюдать рекомендации специалистов, проявлять внимание не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих."Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных, близких от коронавируса. Главное - остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html

https://ria.ru/20210712/golod-1740987861.html

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