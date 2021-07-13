https://ria.ru/20210713/kontekst-1741163710.html

Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной

Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной - РИА Новости, 13.07.2021

Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что важно понимать реальное состояние дел, исходя из исторического контекста России и Украины. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:53

2021-07-13T22:53

2021-07-13T22:53

россия

владимир путин

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важно понимать реальное состояние дел, исходя из исторического контекста России и Украины.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Для нас всех очень важно понимать реальное состояние дел сегодня, исходя из исторического контекста того как мы пришли к сегодняшней ситуации", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

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украина

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2021

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россия, владимир путин, украина, в мире