https://ria.ru/20210713/kontekst-1741163710.html
Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной
Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной - РИА Новости, 13.07.2021
Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что важно понимать реальное состояние дел, исходя из исторического контекста России и Украины. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:53
2021-07-13T22:53
2021-07-13T22:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важно понимать реальное состояние дел, исходя из исторического контекста России и Украины.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Для нас всех очень важно понимать реальное состояние дел сегодня, исходя из исторического контекста того как мы пришли к сегодняшней ситуации", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной
Путин заявил, что важно исходить из исторического контекста при оценке отношений с Украиной