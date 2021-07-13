Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США
03:15 13.07.2021 (обновлено: 03:30 13.07.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве
Посол Антонов заявил, что Россия и США не должны допустить возникновения вооруженного конфликта
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Россия и США не должны допустить возникновения между странами вооруженного конфликта, он чреват эскалацией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
"Считаем необходимым делать все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня", - заявил Антонов.
Он отметил, что кибербезопасность - еще одна приоритетная тема для совместной работы стран. "Это общая проблема, которую надо решать. Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации. Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях", - заявил Антонов.
"Рассчитываем, что данное решение будет способствовать скорейшему достижению политического урегулирования в Арабской Республике, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом", - сказал посол.