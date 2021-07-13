Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/konflikt-1741015811.html
Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США
Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США - РИА Новости, 13.07.2021
Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США
Россия и США не должны допустить возникновения между странами вооруженного конфликта, он чреват эскалацией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:15
2021-07-13T03:30
россия
совет безопасности оон
анатолий антонов
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602973323_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_cc714cf996210b59b922802b3d79e690.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Россия и США не должны допустить возникновения между странами вооруженного конфликта, он чреват эскалацией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.Он отметил, что кибербезопасность - еще одна приоритетная тема для совместной работы стран. "Это общая проблема, которую надо решать. Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации. Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях", - заявил Антонов.Он назвал координацию усилий США и РФ по исправлению ситуации в Сирии важным результатом последних дней - "благодаря плотному взаимодействию наших представителей в Нью-Йорке принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи сирийцам"."Рассчитываем, что данное решение будет способствовать скорейшему достижению политического урегулирования в Арабской Республике, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом", - сказал посол.
https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html
https://ria.ru/20210704/tramp-1739784579.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602973323_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_7084f3a035b6b137d57e5c0ba422d7eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет безопасности оон, анатолий антонов, сирия, сша, в мире
Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США
03:15 13.07.2021 (обновлено: 03:30 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Посол Антонов заявил, что Россия и США не должны допустить возникновения вооруженного конфликта

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Россия и США не должны допустить возникновения между странами вооруженного конфликта, он чреват эскалацией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
"Считаем необходимым делать все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня", - заявил Антонов.
Он отметил, что кибербезопасность - еще одна приоритетная тема для совместной работы стран. "Это общая проблема, которую надо решать. Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации. Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях", - заявил Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
03:04
Антонов назвал цель стратегического диалога с США
Он назвал координацию усилий США и РФ по исправлению ситуации в Сирии важным результатом последних дней - "благодаря плотному взаимодействию наших представителей в Нью-Йорке принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи сирийцам".
"Рассчитываем, что данное решение будет способствовать скорейшему достижению политического урегулирования в Арабской Республике, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом", - сказал посол.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 04:56
Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
 
РоссияСовет Безопасности ООНАнатолий АнтоновСирияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
Лента новостейМолния