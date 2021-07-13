https://ria.ru/20210713/konflikt-1741015811.html

Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США

Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США - РИА Новости, 13.07.2021

Антонов призвал не допустить вооруженного конфликта России и США

Россия и США не должны допустить возникновения между странами вооруженного конфликта, он чреват эскалацией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:15

2021-07-13T03:15

2021-07-13T03:30

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Россия и США не должны допустить возникновения между странами вооруженного конфликта, он чреват эскалацией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.Он отметил, что кибербезопасность - еще одна приоритетная тема для совместной работы стран. "Это общая проблема, которую надо решать. Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации. Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях", - заявил Антонов.Он назвал координацию усилий США и РФ по исправлению ситуации в Сирии важным результатом последних дней - "благодаря плотному взаимодействию наших представителей в Нью-Йорке принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи сирийцам"."Рассчитываем, что данное решение будет способствовать скорейшему достижению политического урегулирования в Арабской Республике, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом", - сказал посол.

https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html

https://ria.ru/20210704/tramp-1739784579.html

россия

сирия

сша

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россия, совет безопасности оон, анатолий антонов, сирия, сша, в мире