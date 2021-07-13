https://ria.ru/20210713/konflikt-1741013672.html

У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт

У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт - РИА Новости, 13.07.2021

У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T01:29

2021-07-13T01:29

2021-07-13T05:56

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, сотрудники Росгвардии приняли меры для недопущения нарушений общественного порядка. Кроме того, добавил он, несколько человек были доставлены в отделения полиции.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о драке мигрантов, которая произошла около станции столичного метро "Кузьминки".

https://ria.ru/20210627/draka-1738811057.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия