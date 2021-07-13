Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/konflikt-1741013672.html
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт - РИА Новости, 13.07.2021
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:29
2021-07-13T05:56
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, сотрудники Росгвардии приняли меры для недопущения нарушений общественного порядка. Кроме того, добавил он, несколько человек были доставлены в отделения полиции.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о драке мигрантов, которая произошла около станции столичного метро "Кузьминки".
https://ria.ru/20210627/draka-1738811057.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт
01:29 13.07.2021 (обновлено: 05:56 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Полицейские задержали несколько человек после драки у метро "Кузьминки" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Поступило сообщение о конфликте между гражданами у метро "Кузьминки". На место прибыли сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства, не уточняя масштабы конфликта и состав участников.
По его словам, сотрудники Росгвардии приняли меры для недопущения нарушений общественного порядка. Кроме того, добавил он, несколько человек были доставлены в отделения полиции.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о драке мигрантов, которая произошла около станции столичного метро "Кузьминки".
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 16:21
В Казани произошла массовая драка
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
Лента новостейМолния