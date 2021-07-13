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У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт - РИА Новости, 13.07.2021
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:29
2021-07-13T01:29
2021-07-13T05:56
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происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, сотрудники Росгвардии приняли меры для недопущения нарушений общественного порядка. Кроме того, добавил он, несколько человек были доставлены в отделения полиции.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о драке мигрантов, которая произошла около станции столичного метро "Кузьминки".
https://ria.ru/20210627/draka-1738811057.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия
У метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт
01:29 13.07.2021 (обновлено: 05:56 13.07.2021)
Полицейские задержали несколько человек после драки у метро "Кузьминки" в Москве