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В Общественной палате предложили создать Единый кодекс безопасности
В Общественной палате предложили создать Единый кодекс безопасности - РИА Новости, 13.07.2021
В Общественной палате предложили создать Единый кодекс безопасности
В России следует создать Единый кодекс безопасности, где будет прописан механизм взаимодействия институтов общественного контроля и силовых структур, считает... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:47
2021-07-13T14:47
россия
общественная палата рф
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В России следует создать Единый кодекс безопасности, где будет прописан механизм взаимодействия институтов общественного контроля и силовых структур, считает замглавы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с НКО, президент правления союза "Содружество Миротворец" Михаил Аничкин."С учетом обострения рисков и угроз, с которыми сталкивается мир и Россия в частности, мы видим развитие системы институтов гражданского общества, то есть института гражданского контроля над действиями исполнительных органов власти", - сказал эксперт во вторник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.Сенаторы и эксперты обсуждали новую Стратегию национальной безопасности России, утвержденную президентом РФ.Аничкин отметил, что именно институты гражданского общества формируют социальный запрос, который власти должны учитывать.По словам представителя ОП, "идет хорошая тенденция создания общественных советов при исполнительных органах власти". "Следующим шагом в реализации Стратегии национальной безопасности РФ может быть создание Единого кодекса безопасности, где будут четко расписаны функции силовых структур и общественного контроля, и механизм их взаимодействия", - полагает он.
https://ria.ru/20210703/ugroza-1739745405.html
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россия, общественная палата рф, безопасность
В Общественной палате предложили создать Единый кодекс безопасности
14:47 13.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Член Общественной палаты Михаил Аничкин предложил создать в России Единый кодекс безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В России следует создать Единый кодекс безопасности, где будет прописан механизм взаимодействия институтов общественного контроля и силовых структур, считает замглавы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с НКО, президент правления союза "Содружество Миротворец" Михаил Аничкин.
"С учетом обострения рисков и угроз, с которыми сталкивается мир и Россия в частности, мы видим развитие системы институтов гражданского общества, то есть института гражданского контроля над действиями исполнительных органов власти", - сказал эксперт во вторник на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
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По словам представителя ОП, "идет хорошая тенденция создания общественных советов при исполнительных органах власти". "Следующим шагом в реализации Стратегии национальной безопасности РФ может быть создание Единого кодекса безопасности, где будут четко расписаны функции силовых структур и общественного контроля, и механизм их взаимодействия", - полагает он.
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