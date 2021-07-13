https://ria.ru/20210713/kod-1741012262.html

Россиянам рассказали, что можно узнать по штрих-коду товара

Россиянам рассказали, что можно узнать по штрих-коду товара - РИА Новости, 13.07.2021

Россиянам рассказали, что можно узнать по штрих-коду товара

С помощью штрихового кода на товаре можно узнать о нем массу подробностей, проверить на подлинность и выяснить, где и когда он произведен, рассказала агентству... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:15

2021-07-13T03:15

2021-07-13T03:15

алиса храмова

россия

синергия

технологии

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. С помощью штрихового кода на товаре можно узнать о нем массу подробностей, проверить на подлинность и выяснить, где и когда он произведен, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.В первых трех цифрах 13-значного европейского кода зашифрованы данные о стране-производителе, код предприятия-изготовителя, а также самого товара, и контрольные цифры, подтверждающие его подлинность.По словам Храмовой, несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде может свидетельствовать о том, что перед вами подделка, но не всегда. Иногда у производителя несколько заводов в разных странах, либо он зарегистрировал штрих-код в стране, куда часто продает свой товар.

https://ria.ru/20210622/cheki-1738006577.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алиса храмова, россия, синергия, технологии, общество