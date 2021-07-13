https://ria.ru/20210713/klaster-1741112664.html

Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех

Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех - РИА Новости, 13.07.2021

Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене при создании туристического кластера "Волжское море" предусмотреть... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:32

2021-07-13T16:32

2021-07-13T16:32

тверская область

игорь руденя

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

экономика

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ТВЕРЬ, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене при создании туристического кластера "Волжское море" предусмотреть возможности для отдыха людей со средним достатком.Презентуя проект, Руденя рассказал, что "Волжское море" – это единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона рекреационного типа. Он продемонстрировал Мишустину уже действующий крупный отель и СПА-комплекс, а также проект аквапарка, который еще предстоит построить. По словам губернатора, акватория речного порта, которая является альтернативой Северного морского вокзала Москвы, находится в завершающей стадии строительства. "Буквально через полгода мы планируем войти в завершающую фазу открытия этого проекта. Хотим успеть к следующей навигации в середине года этот порт запустить", - сказал Руденя, добавив, что новый порт сможет принимать самые крупные теплоходы класса "река-море".Он также рассказал о планах создания транспортно-пересадочного узла в Завидово. Ожидаемый грузопоток от 2 тысяч человек в сутки. Поезда будут прибывать на Ленинградский вокзал.Ознакомившись с презентацией проекта, Мишустин заметил, что Тверская область всегда была местом притяжения не только для Москвы и Московской области, но и центрального района России.Говоря о финансировании проекта, премьер пообещал дать поручение и Ростуризму, и министерству транспорта "посмотреть на все, что возможно в рамках развития наших программ и нацпроектов". "Проект очень интересный", - похвалил глава правительства.Мишустин также отметил, что в Тверской области "замечательные, красивые места".По словам премьера, поставленные президентом национальные цели развития, в том числе по созданию комфортной среды, предполагают удобство маршрутов транспорта и хорошую инфраструктуру.

https://ria.ru/20210630/stipendiya-1739271379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), экономика