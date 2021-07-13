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Тверская область
https://ria.ru/20210713/klaster-1741112664.html
Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех
Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех - РИА Новости, 13.07.2021
Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене при создании туристического кластера "Волжское море" предусмотреть... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:32
2021-07-13T16:32
тверская область
игорь руденя
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
экономика
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ТВЕРЬ, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене при создании туристического кластера "Волжское море" предусмотреть возможности для отдыха людей со средним достатком.Презентуя проект, Руденя рассказал, что "Волжское море" – это единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона рекреационного типа. Он продемонстрировал Мишустину уже действующий крупный отель и СПА-комплекс, а также проект аквапарка, который еще предстоит построить. По словам губернатора, акватория речного порта, которая является альтернативой Северного морского вокзала Москвы, находится в завершающей стадии строительства. "Буквально через полгода мы планируем войти в завершающую фазу открытия этого проекта. Хотим успеть к следующей навигации в середине года этот порт запустить", - сказал Руденя, добавив, что новый порт сможет принимать самые крупные теплоходы класса "река-море".Он также рассказал о планах создания транспортно-пересадочного узла в Завидово. Ожидаемый грузопоток от 2 тысяч человек в сутки. Поезда будут прибывать на Ленинградский вокзал.Ознакомившись с презентацией проекта, Мишустин заметил, что Тверская область всегда была местом притяжения не только для Москвы и Московской области, но и центрального района России.Говоря о финансировании проекта, премьер пообещал дать поручение и Ростуризму, и министерству транспорта "посмотреть на все, что возможно в рамках развития наших программ и нацпроектов". "Проект очень интересный", - похвалил глава правительства.Мишустин также отметил, что в Тверской области "замечательные, красивые места".По словам премьера, поставленные президентом национальные цели развития, в том числе по созданию комфортной среды, предполагают удобство маршрутов транспорта и хорошую инфраструктуру.
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игорь руденя, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), экономика

Мишустин: туркластер "Волжское море" должен быть доступен для всех

16:32 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации строящегося транспортно-пересадочного узла в Завидово
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации строящегося транспортно-пересадочного узла в Завидово - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТВЕРЬ, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене при создании туристического кластера "Волжское море" предусмотреть возможности для отдыха людей со средним достатком.
Презентуя проект, Руденя рассказал, что "Волжское море" – это единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона рекреационного типа. Он продемонстрировал Мишустину уже действующий крупный отель и СПА-комплекс, а также проект аквапарка, который еще предстоит построить. По словам губернатора, акватория речного порта, которая является альтернативой Северного морского вокзала Москвы, находится в завершающей стадии строительства. "Буквально через полгода мы планируем войти в завершающую фазу открытия этого проекта. Хотим успеть к следующей навигации в середине года этот порт запустить", - сказал Руденя, добавив, что новый порт сможет принимать самые крупные теплоходы класса "река-море".
Он также рассказал о планах создания транспортно-пересадочного узла в Завидово. Ожидаемый грузопоток от 2 тысяч человек в сутки. Поезда будут прибывать на Ленинградский вокзал.
Ознакомившись с презентацией проекта, Мишустин заметил, что Тверская область всегда была местом притяжения не только для Москвы и Московской области, но и центрального района России.
"Что касается конкретно развития кластера в Завидово, конечно, мы это поддержим. Здесь я единственное хотел бы что сказать: нам очень важно ориентировать создание таких кластерных вещей на людей со средним достатком", - сказал Мишустин. Он отметил, что глава региона продемонстрировал на макете дорогие люксовые отели и виллы. "Но люди, у которых средний достаток, а вы знаете, какая средняя зарплата в стране, конечно, должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это все достаточно хорошо может получиться. Я бы попросил вас рассмотреть эту возможность", - подчеркнул он.
Говоря о финансировании проекта, премьер пообещал дать поручение и Ростуризму, и министерству транспорта "посмотреть на все, что возможно в рамках развития наших программ и нацпроектов". "Проект очень интересный", - похвалил глава правительства.
Мишустин также отметил, что в Тверской области "замечательные, красивые места".
По словам премьера, поставленные президентом национальные цели развития, в том числе по созданию комфортной среды, предполагают удобство маршрутов транспорта и хорошую инфраструктуру.
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Тверская областьИгорь РуденяМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Экономика
 
 
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