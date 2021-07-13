https://ria.ru/20210713/khuligany-1741014534.html
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов" - РИА Новости, 13.07.2021
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на беспорядки в центре Лондона после финала Евро-2020. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:20
2021-07-13T02:20
2021-07-13T10:14
россия
евро-2020
мария захарова
форин-офис
лондон
италия
футбол
спорт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741032501_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_845c764f2660d2e2ad6d4eef00bbd548.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на беспорядки в центре Лондона после финала Евро-2020. В воскресенье после проигрыша британцев полиции Соединенного королевства пришлось задержать более 130 человек, почти 20 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.Дипломат вспомнила, как перед чемпионатом мира по футболу 2018 года власти Великобритании пугали подданных ее Величества "русскими хулиганами"."Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность "Би-би-си" — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", — написала Захарова в Telegram.В начале 2017 года британский телеканал "Би-би-си" показал документальный фильм "Армия российских хулиганов". Авторы предупреждали всех, кто собирался в Россию, об опасности встречи с местными болельщиками.
https://euro2020.ria.ru/20210711/fanaty-1740839620.html
россия
лондон
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741032501_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d481224fbb4a7f51a9c20e48813a4d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евро-2020, мария захарова, форин-офис, лондон, италия, футбол, спорт, в мире
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"
02:20 13.07.2021 (обновлено: 10:14 13.07.2021)
Захарова после беспорядков в Лондоне припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"