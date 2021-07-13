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Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов" - РИА Новости, 13.07.2021
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на беспорядки в центре Лондона после финала Евро-2020. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:20
2021-07-13T10:14
россия
евро-2020
мария захарова
форин-офис
лондон
италия
футбол
спорт
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на беспорядки в центре Лондона после финала Евро-2020. В воскресенье после проигрыша британцев полиции Соединенного королевства пришлось задержать более 130 человек, почти 20 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.Дипломат вспомнила, как перед чемпионатом мира по футболу 2018 года власти Великобритании пугали подданных ее Величества "русскими хулиганами"."Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность "Би-би-си" — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", — написала Захарова в Telegram.В начале 2017 года британский телеканал "Би-би-си" показал документальный фильм "Армия российских хулиганов". Авторы предупреждали всех, кто собирался в Россию, об опасности встречи с местными болельщиками.
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россия, евро-2020, мария захарова, форин-офис, лондон, италия, футбол, спорт, в мире
Захарова припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"
02:20 13.07.2021 (обновлено: 10:14 13.07.2021)
 
© Tolga AkmenПолициейские и футбольные болельщики сборной Англии на Трафальгарской площади во время прямой трансляции финального футбольного матча ЕВРО-2020 между Англией и Италией в центре Лондона
Полициейские и футбольные болельщики сборной Англии на Трафальгарской площади во время прямой трансляции финального футбольного матча ЕВРО-2020 между Англией и Италией в центре Лондона
© Tolga Akmen

Захарова после беспорядков в Лондоне припомнила Британии "русских футбольных хулиганов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на беспорядки в центре Лондона после финала Евро-2020.
В воскресенье после проигрыша британцев полиции Соединенного королевства пришлось задержать более 130 человек, почти 20 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Дипломат вспомнила, как перед чемпионатом мира по футболу 2018 года власти Великобритании пугали подданных ее Величества "русскими хулиганами".
"Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность "Би-би-си" — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие "футбольные хулиганы", — написала Захарова в Telegram.
В начале 2017 года британский телеканал "Би-би-си" показал документальный фильм "Армия российских хулиганов". Авторы предупреждали всех, кто собирался в Россию, об опасности встречи с местными болельщиками.
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