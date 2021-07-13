Царский крестный ход окончательно отменили
12:41 13.07.2021 (обновлено: 13:17 13.07.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники во время традиционного Царского крестного хода
Екатеринбургская епархия окончательно отменила Царский крестный ход из-за коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Царский крестный ход в Екатеринбурге окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать, сообщил РИА Новости во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласовано из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия.
"Да", - сказал Бидонько в ответ на вопрос, действительно ли Царский крестный ход окончательно отменили.
По словам вице-губернатора, митрополит согласился с этим решением. "Конечно. Он же законопослушный человек", - добавил собеседник агентства.
Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч людей, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.