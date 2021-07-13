Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html
Царский крестный ход окончательно отменили
Царский крестный ход окончательно отменили - РИА Новости, 13.07.2021
Царский крестный ход окончательно отменили
Царский крестный ход в Екатеринбурге окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:41
2021-07-13T13:17
религия и мировоззрение
расстрел царской семьи романовых (1918)
николай ii
русская православная церковь
свердловская область
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/28/1556602879_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_94c81af40ef599530962cce453d563f2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Царский крестный ход в Екатеринбурге окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать, сообщил РИА Новости во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласовано из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия."Да", - сказал Бидонько в ответ на вопрос, действительно ли Царский крестный ход окончательно отменили.По словам вице-губернатора, митрополит согласился с этим решением. "Конечно. Он же законопослушный человек", - добавил собеседник агентства.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч людей, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
https://ria.ru/20210709/sud-1740570278.html
https://ria.ru/20210603/khod-1735451527.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/28/1556602879_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_ee92ce0705c32b5ce1d64137e3547f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, русская православная церковь, свердловская область, екатеринбург
Царский крестный ход окончательно отменили
12:41 13.07.2021 (обновлено: 13:17 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники во время традиционного Царского крестного хода
Паломники во время традиционного Царского крестного хода - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Екатеринбургская епархия окончательно отменила Царский крестный ход из-за коронавируса

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Царский крестный ход в Екатеринбурге окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать, сообщил РИА Новости во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласовано из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 11:26
Дело бывшего схиигумена Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы
"Да", - сказал Бидонько в ответ на вопрос, действительно ли Царский крестный ход окончательно отменили.
По словам вице-губернатора, митрополит согласился с этим решением. "Конечно. Он же законопослушный человек", - добавил собеседник агентства.
Великорецкий крестный ход в Кировской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:30Религия и мировоззрение
Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате
Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч людей, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
 
Религия и мировоззрениеРасстрел царской семьи Романовых (1918)Николай IIРусская православная церковьСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
Лента новостейМолния