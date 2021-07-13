https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html

Царский крестный ход окончательно отменили

Царский крестный ход окончательно отменили - РИА Новости, 13.07.2021

Царский крестный ход окончательно отменили

Царский крестный ход в Екатеринбурге окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:41

2021-07-13T12:41

2021-07-13T13:17

религия и мировоззрение

расстрел царской семьи романовых (1918)

николай ii

русская православная церковь

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Царский крестный ход в Екатеринбурге окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать, сообщил РИА Новости во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласовано из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия."Да", - сказал Бидонько в ответ на вопрос, действительно ли Царский крестный ход окончательно отменили.По словам вице-губернатора, митрополит согласился с этим решением. "Конечно. Он же законопослушный человек", - добавил собеседник агентства.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч людей, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

https://ria.ru/20210709/sud-1740570278.html

https://ria.ru/20210603/khod-1735451527.html

свердловская область

екатеринбург

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расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, русская православная церковь, свердловская область, екатеринбург