https://ria.ru/20210713/khameleon-1741164729.html
Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами
Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами - РИА Новости, 13.07.2021
Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами
Президент РФ Владимир Путин считает, что проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:12
2021-07-13T23:12
2021-07-13T23:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и начинает защищать интересы не украинского народа, а тех, кто оплачивает их пребывание у власти.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев"."Я имел в виду только одно: что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами
Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами