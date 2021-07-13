https://ria.ru/20210713/khameleon-1741164729.html

Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами

Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами - РИА Новости, 13.07.2021

Путин сравнил украинское руководство с хамелеонами

Президент РФ Владимир Путин считает, что проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:12

2021-07-13T23:12

2021-07-13T23:12

россия

владимир путин

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и начинает защищать интересы не украинского народа, а тех, кто оплачивает их пребывание у власти.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев"."Я имел в виду только одно: что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

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россия, владимир путин, украина, в мире