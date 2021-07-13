https://ria.ru/20210713/khakery-1741127428.html
Сайты, связанные с хакерами REvil, перестали работать
Сайты, связанные с хакерами REvil, перестали работать - РИА Новости, 13.07.2021
Сайты, связанные с хакерами REvil, перестали работать
Все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны, передает телеканал РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:39
2021-07-13T17:39
2021-07-13T17:39
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны, передает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов по кибербезопасности."Все известные сайты, связанные с хакерской группой REvil, отключены", - передает телеканал.Отмечается, что причины, по которым сайты не работают, в настоящее время неизвестны.Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://ria.ru/20210707/peskov-1740238468.html
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россия, москва, сша, технологии, в мире
Сайты, связанные с хакерами REvil, перестали работать
Все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, перестали работать