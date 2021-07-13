https://ria.ru/20210713/khaker-1741093667.html

СМИ сообщили об иранских хакерах, выдававших себя за британских ученых

СМИ сообщили об иранских хакерах, выдававших себя за британских ученых - РИА Новости, 13.07.2021

СМИ сообщили об иранских хакерах, выдававших себя за британских ученых

Иранские хакеры выдавали себя за ученых британской школы востоковедения и африканистики (SOAS, подразделение Лондонского университета) с целью проведения... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:49

2021-07-13T14:49

2021-07-13T15:18

россия

кибератаки

хакеры

лондонский университет

тегеран (город)

иран

технологии

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иранские хакеры выдавали себя за ученых британской школы востоковедения и африканистики (SOAS, подразделение Лондонского университета) с целью проведения "шпионской кампании" в онлайн-режиме, утверждает издание Financial Times со ссылкой на компанию Proofpoint, специализирующуюся на кибербезопасности.По его данным, за "шпионской кампанией", которая началась в январе, якобы стояла группировка Charming Kitten ("Очаровательный котенок"), также известная как Phosphorus и APT35. Утверждается, что, по мнению экспертов, эта группировка занимается разведывательной деятельностью в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана).По информации газеты, хакеры от имени ученого SOAS рассылали экспертам по Ближнему Востоку поддельные электронные письма с приглашением принять участие в конференции или каком-либо другом мероприятии. В дальнейшем получатели этих писем перенаправлялись на подставную веб-страницу, где им предлагалось ввести личные данные, чтобы зарегистрироваться, однако в действительности эти данные попадали в руки хакеров.По мнению компании Proofpoint, хакеры пытались получить доступ к информации, касающейся внешней политики, в том числе переговоров Тегерана с Вашингтоном по ядерным вопросам.В материале газеты утверждается, что Иран – "наряду с Россией, Китаем и Северной Кореей" – является одним из наиболее "мощных киберагрессоров", с которыми сталкиваются Британия и ее союзники.Запад не раз обвинял РФ в кибератаках. Россия все обвинения отвергала, отмечая, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210702/khakery-1739519319.html

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тегеран (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кибератаки, хакеры, лондонский университет, тегеран (город), иран, технологии, в мире