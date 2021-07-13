СМИ сообщили об иранских хакерах, выдававших себя за британских ученых
14:49 13.07.2021 (обновлено: 15:18 13.07.2021)
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СМИ сообщили об иранских хакерах, выдававших себя за британских ученых
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иранские хакеры выдавали себя за ученых британской школы востоковедения и африканистики (SOAS, подразделение Лондонского университета) с целью проведения "шпионской кампании" в онлайн-режиме, утверждает издание Financial Times со ссылкой на компанию Proofpoint, специализирующуюся на кибербезопасности.
По его данным, за "шпионской кампанией", которая началась в январе, якобы стояла группировка Charming Kitten ("Очаровательный котенок"), также известная как Phosphorus и APT35. Утверждается, что, по мнению экспертов, эта группировка занимается разведывательной деятельностью в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана).
По информации газеты, хакеры от имени ученого SOAS рассылали экспертам по Ближнему Востоку поддельные электронные письма с приглашением принять участие в конференции или каком-либо другом мероприятии. В дальнейшем получатели этих писем перенаправлялись на подставную веб-страницу, где им предлагалось ввести личные данные, чтобы зарегистрироваться, однако в действительности эти данные попадали в руки хакеров.
По мнению компании Proofpoint, хакеры пытались получить доступ к информации, касающейся внешней политики, в том числе переговоров Тегерана с Вашингтоном по ядерным вопросам.
Запад не раз обвинял РФ в кибератаках. Россия все обвинения отвергала, отмечая, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.