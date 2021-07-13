https://ria.ru/20210713/kazan-1741078297.html

В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика

В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика - РИА Новости, 13.07.2021

В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика

Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:39

2021-07-13T13:39

2021-07-13T13:39

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казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану.По предварительным данным, у мальчика царапины от веток, у одной из женщин – ушибы головы и спины, она госпитализирована. Состояние пострадавших уточняется.Сообщений об отключении электроснабжения не поступало, добавляет ведомство.Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра республики, на территории региона местами прогнозировались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально – шквал до 24 метров в секунду.

https://ria.ru/20210628/rebenok-1738977173.html

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2021

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россия, казань, происшествия