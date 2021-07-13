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В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика - РИА Новости, 13.07.2021
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика
Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:39
2021-07-13T13:39
2021-07-13T13:39
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану.По предварительным данным, у мальчика царапины от веток, у одной из женщин – ушибы головы и спины, она госпитализирована. Состояние пострадавших уточняется.Сообщений об отключении электроснабжения не поступало, добавляет ведомство.Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра республики, на территории региона местами прогнозировались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально – шквал до 24 метров в секунду.
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россия, казань, происшествия
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика
Из-за сильного ветра дерево упало на двух женщин и мальчика в Казани
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости.
Ветер в Казани
повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ
по Татарстану.
"В результате сильного дождя и ветра (в Казани – 17 метров в секунду) в 12.13 поступило сообщение о том, что произошло падение дерева на двух женщин с ребенком на улице Максимова в Казани", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, у мальчика царапины от веток, у одной из женщин – ушибы головы и спины, она госпитализирована. Состояние пострадавших уточняется.
Сообщений об отключении электроснабжения не поступало, добавляет ведомство.
Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра республики, на территории региона местами прогнозировались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально – шквал до 24 метров в секунду.