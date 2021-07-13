Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/kazan-1741078297.html
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика - РИА Новости, 13.07.2021
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика
Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:39
2021-07-13T13:39
россия
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану.По предварительным данным, у мальчика царапины от веток, у одной из женщин – ушибы головы и спины, она госпитализирована. Состояние пострадавших уточняется.Сообщений об отключении электроснабжения не поступало, добавляет ведомство.Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра республики, на территории региона местами прогнозировались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально – шквал до 24 метров в секунду.
https://ria.ru/20210628/rebenok-1738977173.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, казань, происшествия
В Казани из-за ветра дерево упало на двух женщин и мальчика
13:39 13.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Из-за сильного ветра дерево упало на двух женщин и мальчика в Казани

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Ветер в Казани повалил дерево на двух женщин и мальчика, у них ушибы и царапины, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану.
"В результате сильного дождя и ветра (в Казани – 17 метров в секунду) в 12.13 поступило сообщение о том, что произошло падение дерева на двух женщин с ребенком на улице Максимова в Казани", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, у мальчика царапины от веток, у одной из женщин – ушибы головы и спины, она госпитализирована. Состояние пострадавших уточняется.
Сообщений об отключении электроснабжения не поступало, добавляет ведомство.
Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра республики, на территории региона местами прогнозировались грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально – шквал до 24 метров в секунду.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 23:08
В подмосковном Королеве упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка
 
РоссияКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
Лента новостейМолния