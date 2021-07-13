https://ria.ru/20210713/kazachestvo-1741068997.html

В Кремле ответили на вопрос об отдельных подразделениях казачества

В Кремле ответили на вопрос об отдельных подразделениях казачества - РИА Новости, 13.07.2021

В Кремле ответили на вопрос об отдельных подразделениях казачества

Никаких отдельных подразделений казачества в России не будет, они будут действовать в составе Росгвардии, это касается отдельных регионов, заявил... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:57

2021-07-13T12:57

2021-07-13T12:59

россия

северо-кавказский федеральный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий песков

владимир путин

юрий чайка

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Никаких отдельных подразделений казачества в России не будет, они будут действовать в составе Росгвардии, это касается отдельных регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что терское войсковое казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Минобороны РФ и частями Росгвардии, казаков могут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. Позже Чайка отметил, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений."У Росгвардии хватает, просто есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию, они станут гвардейцами, у них будет полная субординация соблюдаться и так далее. Никаких отдельных подразделений казачьих не будет, будет все в составе Росгвардии. И это касается тех регионов, где традиционно много казаков живет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поддержал идею Чайки и не сделано ли это потому, что у Росгвардии не хватает сил.Он отметил, что инициатива не может распространиться по всей стране, потому что не везде есть казаки, они живут только в некоторых регионах."Они будут служащими Росгвардии, почему им не выдавать? Они перестанут быть казаками. Они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями", - отметил Песков, отвечая на вопрос, будет ли казакам выдано оружие.Пресс-секретарь главы государства добавил, что за ответом на вопрос, будет ли отличаться форма казаков, и другими деталями следует обратиться в Росгвардию.

https://ria.ru/20210625/kazachestvo-1738570116.html

https://ria.ru/20210527/biblioteka-1734491901.html

https://ria.ru/20210415/muzey-1728450957.html

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россия, северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий песков, владимир путин, юрий чайка, общество