Верховная рада отклонила проект о легализации каннабиса
Верховная рада Украины отклонила законопроект о легализации каннабиса
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник отказался принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Решение о поддержке документ в первом чтении поддержали 184 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал в день местных выборов 25 октября 2020 года всеукраинский опрос по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не имели юридической силы и носили консультативный характер. Легализацию медицинского каннабиса тогда поддерживали 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах и опросе, против выступил каждый четвертый опрошенный. Кабмин в начале апреля легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления, доступными будут три препарата.
Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиции. По информации замглавы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгении Кравчук, внесенный законопроект подразумевал ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса на Украине и только в медицинских и научных целях.
"Что изменится после принятия законопроекта? Украинские пациенты, наконец, получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике; украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а развитие фармацевтической отрасли будет способствовать привлечению инвестиций в экономику", - написала Кравчук на своей странице в Facebook. По ее словам, приняв законопроект, Украина бы присоединилась к 56 странам, которые используют коноплю в медицинских целях.
Документ предполагал введение усиленного контроля за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем электронного реестра всех препаратов, отпуск исключительно по электронным рецептам от врача. Предполагалось лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, введение надежной разрешительной системы, отчетности и представления информации контролирующим органам.
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Верховная рада ранее зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.