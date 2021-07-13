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Верховная рада отклонила проект о легализации каннабиса
Верховная рада отклонила проект о легализации каннабиса - РИА Новости, 13.07.2021
Верховная рада отклонила проект о легализации каннабиса
Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник отказался принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Решение о поддержке документ в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:45
2021-07-13T18:45
ульяна супрун
евгения кравчук
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник отказался принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Решение о поддержке документ в первом чтении поддержали 184 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал в день местных выборов 25 октября 2020 года всеукраинский опрос по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не имели юридической силы и носили консультативный характер. Легализацию медицинского каннабиса тогда поддерживали 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах и опросе, против выступил каждый четвертый опрошенный. Кабмин в начале апреля легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления, доступными будут три препарата.Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиции. По информации замглавы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгении Кравчук, внесенный законопроект подразумевал ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса на Украине и только в медицинских и научных целях."Что изменится после принятия законопроекта? Украинские пациенты, наконец, получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике; украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а развитие фармацевтической отрасли будет способствовать привлечению инвестиций в экономику", - написала Кравчук на своей странице в Facebook. По ее словам, приняв законопроект, Украина бы присоединилась к 56 странам, которые используют коноплю в медицинских целях.Документ предполагал введение усиленного контроля за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем электронного реестра всех препаратов, отпуск исключительно по электронным рецептам от врача. Предполагалось лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, введение надежной разрешительной системы, отчетности и представления информации контролирующим органам.Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Верховная рада ранее зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.
https://ria.ru/20210709/narkomanka-1740482034.html
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ульяна супрун, евгения кравчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Верховная рада отклонила проект о легализации каннабиса
18:45 13.07.2021
 
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Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная рада Украины отклонила законопроект о легализации каннабиса

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник отказался принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Решение о поддержке документ в первом чтении поддержали 184 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал в день местных выборов 25 октября 2020 года всеукраинский опрос по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не имели юридической силы и носили консультативный характер. Легализацию медицинского каннабиса тогда поддерживали 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах и опросе, против выступил каждый четвертый опрошенный. Кабмин в начале апреля легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления, доступными будут три препарата.
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Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиции. По информации замглавы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгении Кравчук, внесенный законопроект подразумевал ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса на Украине и только в медицинских и научных целях.
"Что изменится после принятия законопроекта? Украинские пациенты, наконец, получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике; украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а развитие фармацевтической отрасли будет способствовать привлечению инвестиций в экономику", - написала Кравчук на своей странице в Facebook. По ее словам, приняв законопроект, Украина бы присоединилась к 56 странам, которые используют коноплю в медицинских целях.
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Документ предполагал введение усиленного контроля за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем электронного реестра всех препаратов, отпуск исключительно по электронным рецептам от врача. Предполагалось лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, введение надежной разрешительной системы, отчетности и представления информации контролирующим органам.
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Верховная рада ранее зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.
 
Ульяна СупрунЕвгения КравчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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