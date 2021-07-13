https://ria.ru/20210713/kabul-1741088791.html

Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле

Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 13.07.2021

Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле

Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:31

2021-07-13T14:31

2021-07-13T14:39

афганистан

кабул (город)

происшествия

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.Согласно заявлению полиции, взрыв произошел приблизительно в 14.50 по местному времени (13.20 мск).

https://ria.ru/20210318/afganistan-1601796486.html

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кабул (город)

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афганистан, кабул (город), происшествия, в мире