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Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 13.07.2021
Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:31
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афганистан
кабул (город)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.Согласно заявлению полиции, взрыв произошел приблизительно в 14.50 по местному времени (13.20 мск).
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афганистан, кабул (город), происшествия, в мире
Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
14:31 13.07.2021 (обновлено: 14:39 13.07.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

Четыре человека погибли, пять пострадали при взрыве в одном из районов Кабула

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
Согласно заявлению полиции, взрыв произошел приблизительно в 14.50 по местному времени (13.20 мск).
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 12:55
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