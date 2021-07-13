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Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле - РИА Новости, 13.07.2021
Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:31
2021-07-13T14:31
2021-07-13T14:39
афганистан
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, пять получили ранения при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.Согласно заявлению полиции, взрыв произошел приблизительно в 14.50 по местному времени (13.20 мск).
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афганистан, кабул (город), происшествия, в мире
Четыре человека погибли при взрыве в Кабуле
14:31 13.07.2021 (обновлено: 14:39 13.07.2021)
Четыре человека погибли, пять пострадали при взрыве в одном из районов Кабула