https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741140233.html

Омбудсмен рассказала о семье мужчины, удерживавшего ребенка на балконе

Омбудсмен рассказала о семье мужчины, удерживавшего ребенка на балконе - РИА Новости, 13.07.2021

Омбудсмен рассказала о семье мужчины, удерживавшего ребенка на балконе

Жена иркутянина, угрожавшего сбросить ребенка с балкона, в воскресенье обращалась в полицию с заявлением о том, что муж нанес ей побои, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:44

2021-07-13T18:44

2021-07-13T18:44

россия

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Жена иркутянина, угрожавшего сбросить ребенка с балкона, в воскресенье обращалась в полицию с заявлением о том, что муж нанес ей побои, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14 этажа. По данным ГУ МВД региона, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру. Полицейские и жильцы дома пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребёнка. Ему грозит 10 лет лишения свободы."От мамы поступило заявление, что он нанес ей побои. Это заявление от 11 июля. И, конечно, правоохранительные органы проверяли этот факт … Со слов мамы, угрозы жизни и здоровью в ее адрес были, но информации, чтобы он высказывал что-то подобное в отношении ребенка, не было", - сказала омбудсмен.По словам омбудсмена, женщина, забрав ребенка, жила отдельно от мужа и собиралась с ним разводиться. Полиция будет разбираться во всех деталях происшествия. Омбудсмен считает необходимым выяснить, все ли было сделано в плане профилактики случившегося. Эти вопросы будут прорабатываться совместно с прокуратурой."Я со своей стороны буду, конечно, ставить вопрос об оказании психологической помощи и ребенку, и маме. Это одно из основных направлений, чтобы минимизировать последствия", - сказала Афанасьева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан. 2021-07-13T18:44 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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