https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741128258.html

Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона

Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 13.07.2021

Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона

Житель Иркутска, несколько часов угрожавший выбросить ребенка с балкона, заявил на допросе, что хотел "привлечь внимание своей жены". РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:45

2021-07-13T17:45

2021-07-13T22:06

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Житель Иркутска, несколько часов угрожавший выбросить ребенка с балкона, заявил на допросе, что хотел "привлечь внимание своей жены"."(Чтобы) привлечь внимание своей жены", - ответил мужчина на вопрос, в связи с чем он совершил преступление. Видео опубликовано на странице СК РФ в YouTube.Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье.Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам, после чего был задержан.Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего. Как поясняла РИА Новости на правах эксперта адвокат Оксана Михалкина, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741088517.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Привлечь внимание своей жены" – мужчина объяснил, почему решил выбросить сына с балкона Житель Иркутска, несколько часов угрожавший выбросить ребенка с балкона, заявил на допросе, что хотел "привлечь внимание своей жены". 2021-07-13T17:45 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия