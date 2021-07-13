https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741128258.html
Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона
Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 13.07.2021
Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона
Житель Иркутска, несколько часов угрожавший выбросить ребенка с балкона, заявил на допросе, что хотел "привлечь внимание своей жены". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:45
2021-07-13T17:45
2021-07-13T22:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Житель Иркутска, несколько часов угрожавший выбросить ребенка с балкона, заявил на допросе, что хотел "привлечь внимание своей жены"."(Чтобы) привлечь внимание своей жены", - ответил мужчина на вопрос, в связи с чем он совершил преступление. Видео опубликовано на странице СК РФ в YouTube.Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье.Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам, после чего был задержан.Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего. Как поясняла РИА Новости на правах эксперта адвокат Оксана Михалкина, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741088517.html
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"Привлечь внимание своей жены" – мужчина объяснил, почему решил выбросить сына с балкона
Житель Иркутска, несколько часов угрожавший выбросить ребенка с балкона, заявил на допросе, что хотел "привлечь внимание своей жены".
2021-07-13T17:45
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия
Житель Иркутска рассказал, почему грозил выбросить ребенка с балкона
17:45 13.07.2021 (обновлено: 22:06 13.07.2021)
Житель Иркутска заявил, что грозил выбросить ребенка с балкона ради внимания жены