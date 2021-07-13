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Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске

Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске - РИА Новости, 13.07.2021

Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске

С ребенком, которого мужчина удерживал на балконе дома в Иркутске больше двух часов, все в порядке, сообщил РИА Новости сотрудник службы по делам... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:30

2021-07-13T14:30

2021-07-13T14:30

россия

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. С ребенком, которого мужчина удерживал на балконе дома в Иркутске больше двух часов, все в порядке, сообщил РИА Новости сотрудник службы по делам несовершеннолетних, который находился в квартире.Как сообщала полиция, мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру - видимо, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка, а чуть позже перелез обратно и сам. Позже он был задержан."С ребенком все в порядке", - сказал сотрудник службы по делам несовершеннолетних, который находился в квартире.

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2021

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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию. 2021-07-13T14:30 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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