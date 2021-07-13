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Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске
Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске - РИА Новости, 13.07.2021
Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске
С ребенком, которого мужчина удерживал на балконе дома в Иркутске больше двух часов, все в порядке, сообщил РИА Новости сотрудник службы по делам... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:30
2021-07-13T14:30
2021-07-13T14:30
россия
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. С ребенком, которого мужчина удерживал на балконе дома в Иркутске больше двух часов, все в порядке, сообщил РИА Новости сотрудник службы по делам несовершеннолетних, который находился в квартире.Как сообщала полиция, мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру - видимо, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка, а чуть позже перелез обратно и сам. Позже он был задержан."С ребенком все в порядке", - сказал сотрудник службы по делам несовершеннолетних, который находился в квартире.
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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске
Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию.
2021-07-13T14:30
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РИА Новости
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Власти рассказали о состоянии ребенка после ЧП в Иркутске
Власти заявили, что с ребенком, которого удерживал мужчина на балконе в Иркутске, все в порядке