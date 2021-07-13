https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741086664.html
В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 13.07.2021
В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
Полицейские в Иркутске вывели из подъезда мужчину, который удерживал ребенка на балконе и угрожал прыгнуть, он задержан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:21
2021-07-13T14:21
2021-07-13T14:34
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Полицейские в Иркутске вывели из подъезда мужчину, который удерживал ребенка на балконе и угрожал прыгнуть, он задержан, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, примерно в 14.15 мск сотрудники вывели мужчину из подъезда с руками за спиной в наручниках. Его отвели в автомобиль.Как сообщала полиция, мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, чуть позже перелез обратно и сам.
https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741088517.html
иркутск
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Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске
Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан.
2021-07-13T14:21
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РИА Новости
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иркутск, происшествия
В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
14:21 13.07.2021 (обновлено: 14:34 13.07.2021)
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в центре Иркутска