https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741086664.html

В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 13.07.2021

В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Полицейские в Иркутске вывели из подъезда мужчину, который удерживал ребенка на балконе и угрожал прыгнуть, он задержан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:21

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2021-07-13T14:34

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Полицейские в Иркутске вывели из подъезда мужчину, который удерживал ребенка на балконе и угрожал прыгнуть, он задержан, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, примерно в 14.15 мск сотрудники вывели мужчину из подъезда с руками за спиной в наручниках. Его отвели в автомобиль.Как сообщала полиция, мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, чуть позже перелез обратно и сам.

https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741088517.html

иркутск

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2021

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Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан. 2021-07-13T14:21 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия