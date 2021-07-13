https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741081034.html

В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона

В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона - РИА Новости, 13.07.2021

В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона

Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, залез обратно в квартиру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:55

2021-07-13T13:55

2021-07-13T15:08

иркутск

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ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, залез обратно в квартиру, передает корреспондент РИА Новости.Ранее мужчина выбрался на наружную сторону балкона дома на Советской улице, держась руками за ограждение, и требовал встречи с женой. По словам очевидцев, ребенок висел у него на груди, обхватив его руками за шею, и плакал. Полицейские и жильцы дома пытались уговорить его вернуться. По словам соседей, причиной мог стать конфликт в семье. Позже на место происшествия привезли его супругу.Как передает корреспондент, мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, чуть позже перелез обратно и сам.Спустя некоторое время, полиция вывела его из дома и задержала. Против него возбудили уголовное дело. С ребенком все в порядке.

https://ria.ru/20210711/malchik-1740833360.html

иркутск

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2021

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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию. 2021-07-13T13:55 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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иркутск