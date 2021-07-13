https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741077457.html
Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона
Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 13.07.2021
Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона
Дождь с ветром начался в Иркутске, где в центре города мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона и угрожает его выбросить. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:36
2021-07-13T13:36
2021-07-13T13:40
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Дождь с ветром начался в Иркутске, где в центре города мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона и угрожает его выбросить.Как сообщало областное ГУМВД, мужчина требует встречи с женой и отказывается возвращаться в квартиру, одной из причин происходящего - проблемы в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытаются уговорить его отказаться от намерений.Как передает корреспондент РИА Новости, ребенок раздет и плачет, мужчина продолжает кричать и отказывается уходить.
https://ria.ru/20210711/malchik-1740833360.html
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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске
Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию.
2021-07-13T13:36
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РИА Новости
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иркутск, происшествия
Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона
13:36 13.07.2021 (обновлено: 13:40 13.07.2021)
Дождь с ветром начался в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона