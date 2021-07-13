https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741077457.html

Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона

Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 13.07.2021

Дождь пошел в Иркутске, где мужчина угрожает выбросить ребенка с балкона

Дождь с ветром начался в Иркутске, где в центре города мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона и угрожает его выбросить. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:36

2021-07-13T13:36

2021-07-13T13:40

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Дождь с ветром начался в Иркутске, где в центре города мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона и угрожает его выбросить.Как сообщало областное ГУМВД, мужчина требует встречи с женой и отказывается возвращаться в квартиру, одной из причин происходящего - проблемы в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытаются уговорить его отказаться от намерений.Как передает корреспондент РИА Новости, ребенок раздет и плачет, мужчина продолжает кричать и отказывается уходить.

https://ria.ru/20210711/malchik-1740833360.html

иркутск

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2021

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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию. 2021-07-13T13:36 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия