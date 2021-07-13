https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741067179.html

В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка

В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка - РИА Новости, 13.07.2021

В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка

В центре Иркутска мужчина угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:50

2021-07-13T12:50

2021-07-13T14:24

иркутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741070998_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c7ec60136c1d30a0c95bd47a93ea6681.jpg

ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. В центре Иркутска мужчина угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа, передает корреспондент РИА Новости.Мужчина выбрался на наружную сторону балкона дома на Советской улице, держится руками за ограждение, кричит и требует встречи с женой. По словам очевидцев, сам он не собирается прыгать, но заявляет, что сбросит ребенка, который, как он утверждает, не его. Ребенок висит у мужчины на груди, обхватив его руками за шею, и плачет. Мужчина — выходец из Средней Азии. Полиция пытается вступить с ним в диалог, но тот не идет на контакт. Позже полицейские привезли на место происшествия его жену. Поговорить с мужчиной пытается соседка, она просит отпустить ребенка. "Все будет хорошо. Она тебя любит. Отпусти ребенка", — кричит она. По всей видимости, речь идет о жене.Мужчина ребенка не отдает и не позволяет растянуть тент под балконом. На улице тем временем начался дождь и поднялся ветер. Ребенок раздет и истошно плачет.В областном главке МВД рассказали, что одной из причин происходящего могли стать проблемы в семье.

https://ria.ru/20210711/malchik-1740833360.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию. 2021-07-13T12:50 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия