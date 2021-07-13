https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741067179.html
В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка
В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка - РИА Новости, 13.07.2021
В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка
В центре Иркутска мужчина угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:50
2021-07-13T12:50
2021-07-13T14:24
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741070998_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c7ec60136c1d30a0c95bd47a93ea6681.jpg
ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. В центре Иркутска мужчина угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа, передает корреспондент РИА Новости.Мужчина выбрался на наружную сторону балкона дома на Советской улице, держится руками за ограждение, кричит и требует встречи с женой. По словам очевидцев, сам он не собирается прыгать, но заявляет, что сбросит ребенка, который, как он утверждает, не его. Ребенок висит у мужчины на груди, обхватив его руками за шею, и плачет. Мужчина — выходец из Средней Азии. Полиция пытается вступить с ним в диалог, но тот не идет на контакт. Позже полицейские привезли на место происшествия его жену. Поговорить с мужчиной пытается соседка, она просит отпустить ребенка. "Все будет хорошо. Она тебя любит. Отпусти ребенка", — кричит она. По всей видимости, речь идет о жене.Мужчина ребенка не отдает и не позволяет растянуть тент под балконом. На улице тем временем начался дождь и поднялся ветер. Ребенок раздет и истошно плачет.В областном главке МВД рассказали, что одной из причин происходящего могли стать проблемы в семье.
https://ria.ru/20210711/malchik-1740833360.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741070998_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a9e748fef3a4c9ca14ac50de4ae36c6a.jpg
Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске
Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию.
2021-07-13T12:50
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, происшествия
В Иркутске мужчина вылез на парапет балкона и угрожает выбросить ребенка
12:50 13.07.2021 (обновлено: 14:24 13.07.2021)
Мужчина вылез на парапет балкона дома в центре Иркутска и угрожает выбросить ребенка
ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. В центре Иркутска мужчина угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа, передает корреспондент РИА Новости.
Мужчина выбрался на наружную сторону балкона дома на Советской улице, держится руками за ограждение, кричит и требует встречи с женой. По словам очевидцев, сам он не собирается прыгать, но заявляет, что сбросит ребенка, который, как он утверждает, не его. Ребенок висит у мужчины на груди, обхватив его руками за шею, и плачет.
Мужчина — выходец из Средней Азии
. Полиция пытается вступить с ним в диалог, но тот не идет на контакт. Позже полицейские привезли на место происшествия его жену.
Поговорить с мужчиной пытается соседка, она просит отпустить ребенка. "Все будет хорошо. Она тебя любит. Отпусти ребенка", — кричит она. По всей видимости, речь идет о жене.
Мужчина ребенка не отдает и не позволяет растянуть тент под балконом.
На улице тем временем начался дождь и поднялся ветер. Ребенок раздет и истошно плачет.
В областном главке МВД рассказали, что одной из причин происходящего могли стать проблемы в семье.