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Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране - РИА Новости, 13.07.2021
Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси, не дожидаясь инаугурации, лично созвал заседание комитета, состоящего из руководителей надзорных и разведывательных... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:45
2021-07-13T15:48
ибрахим раиси
иран
президентские выборы в иране
в мире
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси, не дожидаясь инаугурации, лично созвал заседание комитета, состоящего из руководителей надзорных и разведывательных органов, для формирования стратегий и мер по борьбе с коррупционными механизмами в правительстве, передает агентство ISNA.На прошедших в Иране президентских выборах 18 июня победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу. Инаугурация избранного президента пройдет 5 августа."Раиси до официального начала работы нового правительства лично созвал первое заседание комитета, состоящего из глав надзорных и разведывательных органов страны, для формирования практических стратегий и мер по борьбе с коррумпированными механизмами в правительстве", - говорится в сообщении агентства.Уточняется, что в комитет вошли министр информации (разведки) Махмуд Алави, глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Таэб, глава счетной палаты Мехрдад Базарпаш, заместитель главы генеральной инспекционной организации Фарзад Мохлес аль-Аимэ, секретарь координационного штаба по борьбе с экономической коррупцией Казем Пализдар.В настоящее время Иран переживает серьезный экономический кризис. По всей стране увеличивается в два-три раза цены на продовольственные товары. Уровень инфляции достиг 49,5%. Долг правительства действующего президента Хасана Роухани перед Центробанком за год вырос на 27%, с 17,2 миллиарда до 22,5 миллиарда долларов.По данным иранских СМИ, причиной такой экономической ситуации стали не только торгово-экономические санкции США и общая изолированность Ирана от мировой экономики, но и высокий уровень коррупции в правительстве, парламенте и бизнес-структурах. Избранный президент Ирана Раиси, в силу своего судейского прошлого наметил одной из основных задач нового правительства – искоренение коррупции, путем усиления контроля ведомств и ужесточения уголовного преследования.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737701463.html
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ибрахим раиси, иран, президентские выборы в иране, в мире
Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45 13.07.2021 (обновлено: 15:48 13.07.2021)
 
© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИбрахим Раиси
Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour

Избранный президент Ирана Раиси приступил к борьбе с коррупционными схемами в стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси, не дожидаясь инаугурации, лично созвал заседание комитета, состоящего из руководителей надзорных и разведывательных органов, для формирования стратегий и мер по борьбе с коррупционными механизмами в правительстве, передает агентство ISNA.
На прошедших в Иране президентских выборах 18 июня победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу. Инаугурация избранного президента пройдет 5 августа.
Президент Ирана Хасан Рухани и победитель президентских выборов Эбрагим Раиси на пресс-конференции после объявления результатов выборов - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 15:47
Раиси победил на президентских выборах в Иране
"Раиси до официального начала работы нового правительства лично созвал первое заседание комитета, состоящего из глав надзорных и разведывательных органов страны, для формирования практических стратегий и мер по борьбе с коррумпированными механизмами в правительстве", - говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что в комитет вошли министр информации (разведки) Махмуд Алави, глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Таэб, глава счетной палаты Мехрдад Базарпаш, заместитель главы генеральной инспекционной организации Фарзад Мохлес аль-Аимэ, секретарь координационного штаба по борьбе с экономической коррупцией Казем Пализдар.
В настоящее время Иран переживает серьезный экономический кризис. По всей стране увеличивается в два-три раза цены на продовольственные товары. Уровень инфляции достиг 49,5%. Долг правительства действующего президента Хасана Роухани перед Центробанком за год вырос на 27%, с 17,2 миллиарда до 22,5 миллиарда долларов.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 15:48
Биография Ибрахима Раиси
По данным иранских СМИ, причиной такой экономической ситуации стали не только торгово-экономические санкции США и общая изолированность Ирана от мировой экономики, но и высокий уровень коррупции в правительстве, парламенте и бизнес-структурах. Избранный президент Ирана Раиси, в силу своего судейского прошлого наметил одной из основных задач нового правительства – искоренение коррупции, путем усиления контроля ведомств и ужесточения уголовного преследования.
 
Ибрахим РаисиИранПрезидентские выборы в ИранеВ мире
 
 
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