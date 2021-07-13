https://ria.ru/20210713/instagram-1741153875.html

Instagram запустил новую функцию

Instagram запустил новую функцию - РИА Новости, 13.07.2021

Instagram запустил новую функцию

Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:37

2021-07-13T20:37

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, говорится в сообщении компании."Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта", - сообщила соцсеть.С помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.В релизе уточняется, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html

https://ria.ru/20210625/instagram-1738577556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, instagram, технологии, в мире