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Instagram запустил новую функцию
Instagram запустил новую функцию - РИА Новости, 13.07.2021
Instagram запустил новую функцию
Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:37
2021-07-13T20:37
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, говорится в сообщении компании."Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта", - сообщила соцсеть.С помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.В релизе уточняется, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html
https://ria.ru/20210625/instagram-1738577556.html
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facebook, instagram, технологии, в мире
Instagram запустил новую функцию
20:37 13.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Instagram запустил функцию проверки безопасности профиля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, говорится в сообщении компании.
"Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта", - сообщила соцсеть.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Instagram изменится и станет новым TikTok
С помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.
В релизе уточняется, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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