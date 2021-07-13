https://ria.ru/20210713/instagram-1741016140.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram - РИА Новости, 13.07.2021

Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:20

2021-07-13T03:20

2021-07-13T03:20

instagram, inc.

instagram

аргентина

бразилия

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно после 02.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из таких стран, как США, Канада, Бразилия, Аргентина и Великобритания.Большая часть сообщивших о сбоях Instagram пожаловались на проблему с авторизацией (47%), еще 42% сообщают о проблемах с загрузкой, 12% - о сбоях работы веб-сайта.

https://ria.ru/20210703/sboy-1739770075.html

аргентина

бразилия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, inc., instagram, аргентина, бразилия, сша, технологии, в мире