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Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram - РИА Новости, 13.07.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram
Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:20
2021-07-13T03:20
instagram, inc.
instagram
аргентина
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сша
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно после 02.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из таких стран, как США, Канада, Бразилия, Аргентина и Великобритания.Большая часть сообщивших о сбоях Instagram пожаловались на проблему с авторизацией (47%), еще 42% сообщают о проблемах с загрузкой, 12% - о сбоях работы веб-сайта.
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instagram, inc., instagram, аргентина, бразилия, сша, технологии, в мире

Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

03:20 13.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно после 02.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из таких стран, как США, Канада, Бразилия, Аргентина и Великобритания.
Большая часть сообщивших о сбоях Instagram пожаловались на проблему с авторизацией (47%), еще 42% сообщают о проблемах с загрузкой, 12% - о сбоях работы веб-сайта.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 21:47
В работе Instagram произошел сбой
 
Instagram, Inc.InstagramАргентинаБразилияСШАТехнологииВ мире
 
 
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