https://ria.ru/20210713/instagram-1741016140.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram - РИА Новости, 13.07.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram
Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:20
2021-07-13T03:20
2021-07-13T03:20
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно после 02.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из таких стран, как США, Канада, Бразилия, Аргентина и Великобритания.Большая часть сообщивших о сбоях Instagram пожаловались на проблему с авторизацией (47%), еще 42% сообщают о проблемах с загрузкой, 12% - о сбоях работы веб-сайта.
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instagram, inc., instagram, аргентина, бразилия, сша, технологии, в мире