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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/henrycavill-1740646987.html
СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире"
СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире" - РИА Новости, 13.07.2021
СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире"
Режиссер Мэттью Вон, создавший трилогию об агентстве Kingsman, утвердил актерский состав для своего следующего крупнобюджетного боевика под названием "Аргайл"... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:15
2021-07-13T10:44
дуа липа
сэм рокуэлл
культура
генри кавилл
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Режиссер Мэттью Вон, создавший трилогию об агентстве Kingsman, утвердил актерский состав для своего следующего крупнобюджетного боевика под названием "Аргайл" (Argylle), сообщает Deadline. Главные роли в картине исполнят Генри Кавилл ("Ведьмак", "Человек из стали"), Сэм Рокуэлл ("Зеленая миля"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода"), Кэтрин О’Хара ("Один дома"), Джон Сина ("Форсаж 9") и Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный"). По информации Deadline, в фильме как актриса дебютирует британская певица Дуа Липа. Поп-звезда также исполнит заглавную песню к ленте. Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что он будет основан на одноименном романе Элли Конвей, публикация которого состоится в этом году. В книге автор рассказывает о "величайшем шпионе в мире". К съемкам планируется приступить в августе.
https://ria.ru/20210707/thekingsman-1740234877.html
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дуа липа, сэм рокуэлл, генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры
СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире"
07:15 13.07.2021 (обновлено: 10:44 13.07.2021)
 
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Режиссер Мэттью Вон утвердил Генри Кавилла на главную роль в своем боевике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Режиссер Мэттью Вон, создавший трилогию об агентстве Kingsman, утвердил актерский состав для своего следующего крупнобюджетного боевика под названием "Аргайл" (Argylle), сообщает Deadline.
Главные роли в картине исполнят Генри Кавилл ("Ведьмак", "Человек из стали"), Сэм Рокуэлл ("Зеленая миля"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода"), Кэтрин О’Хара ("Один дома"), Джон Сина ("Форсаж 9") и Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный").
По информации Deadline, в фильме как актриса дебютирует британская певица Дуа Липа. Поп-звезда также исполнит заглавную песню к ленте.
Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что он будет основан на одноименном романе Элли Конвей, публикация которого состоится в этом году. В книге автор рассказывает о "величайшем шпионе в мире".
К съемкам планируется приступить в августе.
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