https://ria.ru/20210713/henrycavill-1740646987.html

СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире"

СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире" - РИА Новости, 13.07.2021

СМИ: Генри Кавилл снимется в боевике о "величайшем шпионе в мире"

Режиссер Мэттью Вон, создавший трилогию об агентстве Kingsman, утвердил актерский состав для своего следующего крупнобюджетного боевика под названием "Аргайл"... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:15

2021-07-13T07:15

2021-07-13T10:44

дуа липа

сэм рокуэлл

культура

генри кавилл

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новости культуры

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Режиссер Мэттью Вон, создавший трилогию об агентстве Kingsman, утвердил актерский состав для своего следующего крупнобюджетного боевика под названием "Аргайл" (Argylle), сообщает Deadline. Главные роли в картине исполнят Генри Кавилл ("Ведьмак", "Человек из стали"), Сэм Рокуэлл ("Зеленая миля"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода"), Кэтрин О’Хара ("Один дома"), Джон Сина ("Форсаж 9") и Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный"). По информации Deadline, в фильме как актриса дебютирует британская певица Дуа Липа. Поп-звезда также исполнит заглавную песню к ленте. Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что он будет основан на одноименном романе Элли Конвей, публикация которого состоится в этом году. В книге автор рассказывает о "величайшем шпионе в мире". К съемкам планируется приступить в августе.

https://ria.ru/20210707/thekingsman-1740234877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуа липа, сэм рокуэлл, генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры