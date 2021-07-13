https://ria.ru/20210713/gruziya-1741012445.html

В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек

В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек - РИА Новости, 13.07.2021

В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек

Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции за административные правонарушения, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T00:44

2021-07-13T00:44

2021-07-13T01:00

ираклий гарибашвили

лгбт-сообщество

грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции за административные правонарушения, говорится в заявлении ведомства.Журналисты, оппозиционеры и их сторонники, которые изначально собрались перед парламентом Грузии с требованием отставки премьера Ираклия Гарибашвили, позже переместились к зданию офиса правящей партии и закидали его яйцами.Акция возле офиса "Грузинской мечты" завершилась.Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили выдвинули после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники митингов утверждают, что именно заявление главы правительства в тот день о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за неспособности государства его защитить. МВД Грузии ранее сообщило, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков.

https://ria.ru/20210712/zagovor-1740903708.html

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ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, грузия, в мире