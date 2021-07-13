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В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек
В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек - РИА Новости, 13.07.2021
В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек
Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции за административные правонарушения, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T00:44
2021-07-13T01:00
ираклий гарибашвили
лгбт-сообщество
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции за административные правонарушения, говорится в заявлении ведомства.Журналисты, оппозиционеры и их сторонники, которые изначально собрались перед парламентом Грузии с требованием отставки премьера Ираклия Гарибашвили, позже переместились к зданию офиса правящей партии и закидали его яйцами.Акция возле офиса "Грузинской мечты" завершилась.Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили выдвинули после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники митингов утверждают, что именно заявление главы правительства в тот день о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за неспособности государства его защитить. МВД Грузии ранее сообщило, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков.
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ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, грузия, в мире
В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек
00:44 13.07.2021 (обновлено: 01:00 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 протестующих

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии "Грузинская мечта" 12 участников акции за административные правонарушения, говорится в заявлении ведомства.
Журналисты, оппозиционеры и их сторонники, которые изначально собрались перед парламентом Грузии с требованием отставки премьера Ираклия Гарибашвили, позже переместились к зданию офиса правящей партии и закидали его яйцами.

"Протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений. На данном этапе полиция арестовала 12 человек в административном порядке. Еще раз предупреждаем организаторов митинга, чтобы митинг не перерос в насилие и не выходил за рамки разрешенных законом норм. В противном случае полиция будет действовать в соответствии с законом", — подчеркнули в полиции.

Акция возле офиса "Грузинской мечты" завершилась.
Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили выдвинули после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники митингов утверждают, что именно заявление главы правительства в тот день о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.
Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за неспособности государства его защитить. МВД Грузии ранее сообщило, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков.
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