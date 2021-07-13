https://ria.ru/20210713/grant-1741092884.html

Ямальским хлебопекам предоставят гранты губернатора

Ямальским хлебопекам предоставят гранты губернатора - РИА Новости, 13.07.2021

Ямальским хлебопекам предоставят гранты губернатора

Хлебопеки Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут получить гранты губернатора на приобретение модульных мини-пекарен, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:46

2021-07-13T14:46

2021-07-13T14:46

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

красноселькупский район

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Хлебопеки Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут получить гранты губернатора на приобретение модульных мини-пекарен, сообщает во вторник пресс-служба главы региона."Еще одной мерой поддержки производителей хлеба и хлебобулочных изделий в сельской местности в этом году станет грант от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на новые модульные мини-пекарни. Правила предоставления субсидий утвердило своим постановлением окружное правительство. Из окружного бюджета на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей. Максимальный размер гранта на один проект составит 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Средства могут быть использованы на приобретение, доставку, монтаж и пуско-наладку модульных мини-пекарен, предназначенных для производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий в сельской местности.Деньги будут распределяться на конкурсной основе. Побороться за грант могут предприятия, имеющие вид экономической деятельности по производству хлеба, за исключением государственных и муниципальных учреждений.При рассмотрении заявок на получение гранта будет учитываться опыт предприятия в сфере хлебопечения, наличие собственных средств, актуальность и значимость проекта в населенном пункте. Максимальный балл можно получить за реализацию проекта на территории труднодоступных и отдаленных местностей. Получателей гранта выберет специальная комиссия, в которую войдут представители аграрной отрасли и общественности."Государственная поддержка ямальских производителей хлеба и хлебобулочных изделий, работающих в сельских населенных пунктах, носит постоянный характер. Помимо компенсации части затрат хлебопеков, правительством округа за последние три года были приобретены для Надымского, Приуральского и Красноселькупского районов три модульные мини-пекарни с суммарной мощностью 1800 килограммов хлеба в смену", - приводятся в сообщении слова начальника управления экономического развития окружного департамента Елены Мальчевской.По информации властей, заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 июля по 18 августа.

https://ria.ru/20210712/muksun-1740942925.html

https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html

россия

красноселькупский район

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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), красноселькупский район, экономика