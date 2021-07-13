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Около 4,5 миллиона родителей оформили выплату на школьников на госуслугах
Около 4,5 миллиона родителей оформили выплату на школьников на госуслугах - РИА Новости, 13.07.2021
Около 4,5 миллиона родителей оформили выплату на школьников на госуслугах
Около 4,5 миллиона родителей в России, подтвердили через портал "Госуслуги" отправку заявлений для получения выплат на детей школьного возраста, сообщили... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:06
2021-07-13T19:06
2021-07-13T19:23
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Около 4,5 миллиона родителей в России, подтвердили через портал "Госуслуги" отправку заявлений для получения выплат на детей школьного возраста, сообщили журналистам в Минцифры.Ранее в ведомстве рассказали, что портал разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллиона граждан, которые имеют на них право и ранее пользовались "Госуслугами". В сообщениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР."По данным на 18:00 13 июля, 4,5 миллиона родителей (а это 6,9 миллиона детей) уже подали заявления на выплаты", — сообщили в министерстве.Деньги получат семьи, где есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740992210.html
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россия, пенсионный фонд рф, общество
Около 4,5 миллиона родителей оформили выплату на школьников на госуслугах
19:06 13.07.2021 (обновлено: 19:23 13.07.2021)
Почти пять миллионов родителей оформили выплату на школьников на госуслугах