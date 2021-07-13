В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
© РИА НовостиОкраины Горловки и Донецка после обстрела
© РИА Новости
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки украинскими силовиками как теракт
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что в понедельник украинские силовики обстреляли северную окраину Горловки из артиллерии. По данным генпрокуратуры, повреждены были школа, жилые дома, электроподстанция.
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"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждены уголовные дела в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по фактам совершения ими на территории Донецкой народной республики террористических актов", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статье "теракт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.