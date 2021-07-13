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В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт - РИА Новости, 13.07.2021
В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:53
2021-07-13T15:53
ситуация в днр и лнр
стирол
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в понедельник украинские силовики обстреляли северную окраину Горловки из артиллерии. По данным генпрокуратуры, повреждены были школа, жилые дома, электроподстанция."Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждены уголовные дела в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по фактам совершения ими на территории Донецкой народной республики террористических актов", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статье "теракт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
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ситуация в днр и лнр, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), украина, в мире
В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:53 13.07.2021
 
© РИА НовостиОкраины Горловки и Донецка после обстрела
Окраины Горловки и Донецка после обстрела
© РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки украинскими силовиками как теракт

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что в понедельник украинские силовики обстреляли северную окраину Горловки из артиллерии. По данным генпрокуратуры, повреждены были школа, жилые дома, электроподстанция.
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"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждены уголовные дела в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по фактам совершения ими на территории Донецкой народной республики террористических актов", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статье "теракт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСтиролЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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