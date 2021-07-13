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Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро
Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро - РИА Новости, 13.07.2021
Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро
Антимонопольный регулятор Франции выписал Google штраф в 500 миллионов евро и грозит еще одним — по 900 тысяч в сутки. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:29
2021-07-13T10:29
2021-07-13T14:34
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ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Антимонопольный регулятор Франции выписал Google штраф в 500 миллионов евро и грозит еще одним — по 900 тысяч в сутки. Об этом сообщается на сайте ведомства.Поводом для штрафа стало то, что Google игнорировал несколько судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года, говорится в сообщении.Кроме того, регулятор потребовал от компании представить предложения о вознаграждении издателям и агентствам печати за текущее использование защищенного контента. Если Google не сделает этого в течение двух месяцев, ему придется платить по 900 тысяч евро за каждый день просрочки.Речь идет о том, что в 2019 году несколько профсоюзов, представляющих издателей прессы, и агентство Франс Пресс пожаловались, что Google злоупотребляет доминирующим положением в рамках закона о смежных правах. В апреле 2020-го антимонопольное ведомство обязало IT-гиганта договориться с издателями о компенсации.
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google, франция, технологии
Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро
10:29 13.07.2021 (обновлено: 14:34 13.07.2021)
Французские власти оштрафовали Google на 500 миллионов евро за игнорирование судебных запретов
ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости.
Антимонопольный регулятор Франции
выписал Google
штраф в 500 миллионов евро и грозит еще одним — по 900 тысяч в сутки. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Поводом для штрафа стало то, что Google игнорировал несколько судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года, говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор потребовал от компании представить предложения о вознаграждении издателям и агентствам печати за текущее использование защищенного контента. Если Google не сделает этого в течение двух месяцев, ему придется платить по 900 тысяч евро за каждый день просрочки.
Речь идет о том, что в 2019 году несколько профсоюзов, представляющих издателей прессы, и агентство Франс Пресс пожаловались, что Google злоупотребляет доминирующим положением в рамках закона о смежных правах. В апреле 2020-го антимонопольное ведомство обязало IT-гиганта договориться с издателями о компенсации.