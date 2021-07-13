https://ria.ru/20210713/gaz-1741027658.html

В Омской области начали строить станцию по распределению газа

В Омской области начали строить станцию по распределению газа - РИА Новости, 13.07.2021

В Омской области начали строить станцию по распределению газа

Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области ведётся по программе, подписанной правительством региона и "Газпромом",... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:17

2021-07-13T09:17

2021-07-13T10:49

омская область

газпром

александр бурков

омская область

называевский район

экономика

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ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области ведётся по программе, подписанной правительством региона и "Газпромом", сообщили во вторник власти."В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода длиной 300 метров и газораспределительной станции (ГРС) "Налимовская". Ввод объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 166 домовладений и 4 котельных в селе Налимово… на месте строительства осуществляется отсыпка площадки ГРС", - говорится в сообщении правительства Омской области во вторник.Завершение строительства газораспределительной станции намечено на декабрь 2021 года.Сооружение объектов предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, утвержденной председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и губернатором Омской области Александром Бурковым.Как отмечают в правительстве региона, по программе в Омской области "Газпром" построит более 250 километров газопроводов-отводов и семь ГРС. От них и уже действующих ГРС будет проложено около 360 километров межпоселковых газопроводов. Правительство области со своей стороны построит 569 километров внутрипоселковых газопроводов, проведет подготовку к приему газа почти 12 тысяч домовладений, 100 котельных и предприятий.В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в девяти из 32 районов Омской области, резюмируют в правительстве.

https://ria.ru/20210712/ekologiya-1740956043.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html

https://ria.ru/20210705/doplaty-1739971804.html

омская область

называевский район

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газпром, александр бурков, омская область, называевский район, экономика