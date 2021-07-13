В Омской области начали строить станцию по распределению газа
09:17 13.07.2021 (обновлено: 10:49 13.07.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиСтроительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
В Называевском районе Омской области начали строить станцию по распределению газа
ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области ведётся по программе, подписанной правительством региона и "Газпромом", сообщили во вторник власти.
"В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода длиной 300 метров и газораспределительной станции (ГРС) "Налимовская". Ввод объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 166 домовладений и 4 котельных в селе Налимово… на месте строительства осуществляется отсыпка площадки ГРС", - говорится в сообщении правительства Омской области во вторник.
Завершение строительства газораспределительной станции намечено на декабрь 2021 года.
Сооружение объектов предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, утвержденной председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и губернатором Омской области Александром Бурковым.
Как отмечают в правительстве региона, по программе в Омской области "Газпром" построит более 250 километров газопроводов-отводов и семь ГРС. От них и уже действующих ГРС будет проложено около 360 километров межпоселковых газопроводов. Правительство области со своей стороны построит 569 километров внутрипоселковых газопроводов, проведет подготовку к приему газа почти 12 тысяч домовладений, 100 котельных и предприятий.
В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в девяти из 32 районов Омской области, резюмируют в правительстве.