Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210713/gaz-1741027658.html
В Омской области начали строить станцию по распределению газа
В Омской области начали строить станцию по распределению газа - РИА Новости, 13.07.2021
В Омской области начали строить станцию по распределению газа
Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области ведётся по программе, подписанной правительством региона и "Газпромом",... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:17
2021-07-13T10:49
омская область
газпром
александр бурков
омская область
называевский район
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741040867_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_79ba0ac40b916ad8150a383929694b0c.jpg
ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области ведётся по программе, подписанной правительством региона и "Газпромом", сообщили во вторник власти."В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода длиной 300 метров и газораспределительной станции (ГРС) "Налимовская". Ввод объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 166 домовладений и 4 котельных в селе Налимово… на месте строительства осуществляется отсыпка площадки ГРС", - говорится в сообщении правительства Омской области во вторник.Завершение строительства газораспределительной станции намечено на декабрь 2021 года.Сооружение объектов предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, утвержденной председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и губернатором Омской области Александром Бурковым.Как отмечают в правительстве региона, по программе в Омской области "Газпром" построит более 250 километров газопроводов-отводов и семь ГРС. От них и уже действующих ГРС будет проложено около 360 километров межпоселковых газопроводов. Правительство области со своей стороны построит 569 километров внутрипоселковых газопроводов, проведет подготовку к приему газа почти 12 тысяч домовладений, 100 котельных и предприятий.В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в девяти из 32 районов Омской области, резюмируют в правительстве.
https://ria.ru/20210712/ekologiya-1740956043.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html
https://ria.ru/20210705/doplaty-1739971804.html
омская область
называевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741040867_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_2361f3ba05b3c124b3bc7ce26d70e31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, александр бурков, омская область, называевский район, экономика
В Омской области начали строить станцию по распределению газа
09:17 13.07.2021 (обновлено: 10:49 13.07.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиСтроительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области
Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области

В Называевском районе Омской области начали строить станцию по распределению газа

Читать ria.ru в
ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Строительство газораспределительной станции в Называевском районе Омской области ведётся по программе, подписанной правительством региона и "Газпромом", сообщили во вторник власти.
"В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода длиной 300 метров и газораспределительной станции (ГРС) "Налимовская". Ввод объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 166 домовладений и 4 котельных в селе Налимово… на месте строительства осуществляется отсыпка площадки ГРС", - говорится в сообщении правительства Омской области во вторник.
Трубы промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 16:41Омская область
Пять промпредприятий в Омске начнут модернизацию для снижения выбросов
Завершение строительства газораспределительной станции намечено на декабрь 2021 года.
Сооружение объектов предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, утвержденной председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и губернатором Омской области Александром Бурковым.
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:36Омская область
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
Как отмечают в правительстве региона, по программе в Омской области "Газпром" построит более 250 километров газопроводов-отводов и семь ГРС. От них и уже действующих ГРС будет проложено около 360 километров межпоселковых газопроводов. Правительство области со своей стороны построит 569 километров внутрипоселковых газопроводов, проведет подготовку к приему газа почти 12 тысяч домовладений, 100 котельных и предприятий.
В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в девяти из 32 районов Омской области, резюмируют в правительстве.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время совещания - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:58Омская область
Глава Омской области поручил найти деньги на доплаты ветеранам труда
 
Омская областьГазпромАлександр БурковОмская областьНазываевский районЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
15:23СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
15:18Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92
Лента новостейМолния