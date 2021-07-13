Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Судмедэксперты провели вскрытие тела президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого при нападении
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Судмедэксперты провели вскрытие тела президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого при нападении на его резиденцию на прошлой неделе, сообщает местная газета Nouvelliste.
После судебно-медицинской процедуры были распространены фотографии и рентгеновские снимки тела. "Это (вскрытие) завершено. Тело было перевезено в специальный центр для сканирования. Там были сделаны снимки", - сказал изданию министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер.
Ранее сообщалось, что президент получил 12 огнестрельных ранений. На одном из рентгеновских снимков видно, что в его грудной клетке застряло несколько пуль. На рентгенограмме черепа виден перелом между лобной и теменной костью – это похоже на контрольный выстрел, который был сделан, когда президент уже лежал на спине.
Газета также сообщает, что и.о. премьер-министра Клод Жозеф назначил комиссию по организации похорон Моиза, в которую вошли в том числе главы МИД и МВД.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
11 июля, 08:00За что американцы убили президента Гаити