https://ria.ru/20210713/gaiti-1741086006.html

Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити

Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити - РИА Новости, 13.07.2021

Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити

Судмедэксперты провели вскрытие тела президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого при нападении на его резиденцию на прошлой неделе, сообщает местная газета... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:20

2021-07-13T14:20

2021-07-13T14:20

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

майами

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в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Судмедэксперты провели вскрытие тела президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого при нападении на его резиденцию на прошлой неделе, сообщает местная газета Nouvelliste.После судебно-медицинской процедуры были распространены фотографии и рентгеновские снимки тела. "Это (вскрытие) завершено. Тело было перевезено в специальный центр для сканирования. Там были сделаны снимки", - сказал изданию министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер.Ранее сообщалось, что президент получил 12 огнестрельных ранений. На одном из рентгеновских снимков видно, что в его грудной клетке застряло несколько пуль. На рентгенограмме черепа виден перелом между лобной и теменной костью – это похоже на контрольный выстрел, который был сделан, когда президент уже лежал на спине.Газета также сообщает, что и.о. премьер-министра Клод Жозеф назначил комиссию по организации похорон Моиза, в которую вошли в том числе главы МИД и МВД.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740783768.html

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

гаити

майами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, сша, в мире