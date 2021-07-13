Захарова оценила данные о причастности ЧВК США к убийству Моиза
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала данные о причастности американской ЧВК к убийству президента Гаити
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о предполагаемой причастности ЧВК США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, задалась вопросом, где санкции и реакция правозащитников по этому поводу.
Она сообщила, что на Гаити вылетела межведомственная делегация США с целью разобраться в ситуации с американской ЧВК, чьи сотрудники обвиняются в причастности к убийству президента Гаити.
"Ну и где? Где санкции, заявления "семерки", истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий", - написала Захарова в Telegram.
Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники, несколько задержанных в связи с убийством Моиза были информаторами правоохранительных органов США, в том числе ФБР. По крайней мере один из задержанных работал информатором управления по борьбе с наркотиками (DEA). Управление отметило, что никто из нападавших не действовал по поручению DEA. Сразу после убийства президента СМИ писали, что преступники выдавали себя за агентов DEA. Госдеп категорически опровергал эти предположения.
На запрос телеканала CNN ФБР сообщило, что не разглашает данные об информаторах, отметив, что использует "законные источники для сбора информации" в ходе расследований.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
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