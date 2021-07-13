https://ria.ru/20210713/festival-1741045855.html

Посетить фестиваль "Спасская башня" можно будет только с QR-кодом

Посетить фестиваль "Спасская башня" можно будет только с QR-кодом - РИА Новости, 13.07.2021

Посетить фестиваль "Спасская башня" можно будет только с QR-кодом

Посещение Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве будет возможно только с QR-кодом, сообщила пресс-служба дирекции фестиваля. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:10

2021-07-13T11:10

2021-07-13T11:10

культура

qr-код

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спасская башня

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Посещение Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве будет возможно только с QR-кодом, сообщила пресс-служба дирекции фестиваля.Фестиваль пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября."В соответствии с требованиями указа мэра Москвы... посетить фестиваль будет возможно только при наличии QR-кода... Обязательным условием допуска на территорию фестиваля также будет являться прохождение процедуры термометрии бесконтактным способом", - говорится в сообщении.Отмечается, что граждане, не достигшие возраста 18 лет, смогут посетить фестиваль без предъявления QR-кода, но только в сопровождении родителей или иных законных представителей, прошедших процедуры проверки QR-кода и термометрии.

https://ria.ru/20190902/1558149604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qr-код, коронавирус в россии, музыка, новости культуры, спасская башня