https://ria.ru/20210713/fermery-1741026533.html

Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках

Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках - РИА Новости, 13.07.2021

Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свои продукты на своих сельхозземлях,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:11

2021-07-13T09:11

2021-07-13T09:11

россия

михаил мишустин

ассоциация юристов россии

госдума рф

владимир груздев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155608/06/1556080617_0:56:3443:1993_1920x0_80_0_0_c49e16ab66625dfa0798a1d12184f3c0.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свои продукты на своих сельхозземлях, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках или ярмарках, которые обычно расположены далеко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, пояснял 8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин.При этом размещение нестационарных торговых объектов на участках допускается, только если не нарушается почвенный слой. Размещать торговые точки на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельхозугодьях запрещается.Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где будет продаваться фермерская продукция, пояснял РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, по его словам, можно будет организовать торговлю в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства: например, молоко может продаваться прямо на ферме.Законодательная инициатива позволит аграриям наладить дополнительные каналы сбыта, а потребителей обеспечит качественной продукцией напрямую от производителей, отмечал Груздев.

https://realty.ria.ru/20210702/fermery-1739535636.html

https://ria.ru/20210115/selkhozkooperativy-1593201092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, ассоциация юристов россии, госдума рф, владимир груздев, экономика