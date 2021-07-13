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Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках
Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках - РИА Новости, 13.07.2021
Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свои продукты на своих сельхозземлях,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:11
2021-07-13T09:11
россия
михаил мишустин
ассоциация юристов россии
госдума рф
владимир груздев
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свои продукты на своих сельхозземлях, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках или ярмарках, которые обычно расположены далеко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, пояснял 8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин.При этом размещение нестационарных торговых объектов на участках допускается, только если не нарушается почвенный слой. Размещать торговые точки на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельхозугодьях запрещается.Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где будет продаваться фермерская продукция, пояснял РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, по его словам, можно будет организовать торговлю в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства: например, молоко может продаваться прямо на ферме.Законодательная инициатива позволит аграриям наладить дополнительные каналы сбыта, а потребителей обеспечит качественной продукцией напрямую от производителей, отмечал Груздев.
https://realty.ria.ru/20210702/fermery-1739535636.html
https://ria.ru/20210115/selkhozkooperativy-1593201092.html
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россия, михаил мишустин, ассоциация юристов россии, госдума рф, владимир груздев, экономика
Российским фермерам хотят разрешить продавать продукты на своих участках
09:11 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий фермерам продавать продукты на своих сельхозземлях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свои продукты на своих сельхозземлях, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках или ярмарках, которые обычно расположены далеко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, пояснял 8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин.
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При этом размещение нестационарных торговых объектов на участках допускается, только если не нарушается почвенный слой. Размещать торговые точки на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельхозугодьях запрещается.
Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где будет продаваться фермерская продукция, пояснял РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, по его словам, можно будет организовать торговлю в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства: например, молоко может продаваться прямо на ферме.
Законодательная инициатива позволит аграриям наладить дополнительные каналы сбыта, а потребителей обеспечит качественной продукцией напрямую от производителей, отмечал Груздев.
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РоссияМихаил МишустинАссоциация юристов РоссииГосдума РФВладимир ГруздевЭкономика
 
 
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