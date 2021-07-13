Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках
18:37 13.07.2021 (обновлено: 19:45 13.07.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Косачев заявил, что рекомендации ЕСПЧ о признании однополых браков противоречит Конституции
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, это противоречит Конституции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Национальное законодательство подчинено Европейской конвенции по правам человека. Раз мы ее ратифицировали, она стала частью нашего законодательства. Найдите мне в конвенции упоминание об однополых браках. Там этого нет и в помине, это все интерпретации ЕСПЧ", — сказал он в эфире радио Sputnik.
При этом любые интерпретации недопустимы в конституционном поле, добавил он. Косачев напомнил, что в Основном законе есть статья, в которой указано, что брак — это союз мужчины и женщины. По его словам, Конституционный суд не согласует это постановление как обязательное для исполнения.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.