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Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках - РИА Новости, 13.07.2021
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках
Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, это противоречит Конституции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:37
2021-07-13T19:45
европейский суд по правам человека
константин косачев
в мире
россия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, это противоречит Конституции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.При этом любые интерпретации недопустимы в конституционном поле, добавил он. Косачев напомнил, что в Основном законе есть статья, в которой указано, что брак — это союз мужчины и женщины. По его словам, Конституционный суд не согласует это постановление как обязательное для исполнения.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.
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европейский суд по правам человека, константин косачев, в мире, россия
Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках
18:37 13.07.2021 (обновлено: 19:45 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Косачев заявил, что рекомендации ЕСПЧ о признании однополых браков противоречит Конституции

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, это противоречит Конституции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Национальное законодательство подчинено Европейской конвенции по правам человека. Раз мы ее ратифицировали, она стала частью нашего законодательства. Найдите мне в конвенции упоминание об однополых браках. Там этого нет и в помине, это все интерпретации ЕСПЧ", — сказал он в эфире радио Sputnik.

При этом любые интерпретации недопустимы в конституционном поле, добавил он. Косачев напомнил, что в Основном законе есть статья, в которой указано, что брак — это союз мужчины и женщины. По его словам, Конституционный суд не согласует это постановление как обязательное для исполнения.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 18:13
Толстой ответил на призыв ЕСПЧ признать однополые браки в России
 
Европейский суд по правам человекаКонстантин КосачевВ миреРоссия
 
 
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