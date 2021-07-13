https://ria.ru/20210713/espch-1741138902.html

Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках

Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках - РИА Новости, 13.07.2021

Косачев: Россия не будет исполнять рекомендации ЕСПЧ об однополых браках

Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, это противоречит Конституции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:37

2021-07-13T18:37

2021-07-13T19:45

европейский суд по правам человека

константин косачев

в мире

россия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, это противоречит Конституции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.При этом любые интерпретации недопустимы в конституционном поле, добавил он. Косачев напомнил, что в Основном законе есть статья, в которой указано, что брак — это союз мужчины и женщины. По его словам, Конституционный суд не согласует это постановление как обязательное для исполнения.Ранее ЕСПЧ вынес решение, в котором указал, что отсутствие правового механизма, позволяющего оформить отношения в однополом союзе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Признавая, что российская Конституция поддерживает "традиционное понимание брака", ЕСПЧ вместе с тем выразил мнение, что отличные от официальной регистрации способы признания однополых семей не противоречат основному документу страны.

https://ria.ru/20210713/tolstoy-1741134563.html

россия

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европейский суд по правам человека, константин косачев, в мире, россия