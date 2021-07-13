Названы номинанты на премию "Эмми"
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince BucciКолин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince Bucci
"Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза" и "Рассказ служанки" номинированы на "Эмми"
В категории "лучший комедийный сериал" за престижную награду будут бороться "Бортпроводница", "Эмили в Париже", "Метод Коминского", "Кобра Кай", "Тед Ласо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости". В категории мини-сериал номинации удостоены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Ход королевы", "Поздемная железная дорога" и "Ванда/Вижн".
73-я церемония вручения Emmy пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября. Как обещают организаторы, в этому году она пройдет на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, но из-за продолжающейся пандемии коронавируса количество ее гостей и участников будет ограничено. Для того чтобы быть допущенными к участию в Emmy, сериал или телевизионная программа должны выйти на экран в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.
На награду в категории "лучшая актриса в драматическом сериале" номинированы Оливия Колман и Эмма Коррин из сериала "Корона", Узо Абуда ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза"), Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта"). За звание "лучшего актера в драматическом сериале" будут бороться Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джош О"Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").
За работу в комедийном сериале номинацию получили Энтони Андерсен, Майкл Дуглас, Уильям Мэйси, Джейсон Судейкис и Кенан Томпсон, а также Эйди Брайант, Кейли Куоко, Джин Смарт, Эллисон Дженни и Трэйси Эллис Росс.
Одним из примечательных нововведений этого года станет то, что участники актерских категорий могут просить телеакадемию не обозначать их половую принадлежность на сертификате о номинации и трофее премии - а ограничиться нейтральным словом "исполнитель".
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.