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Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы
Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы - РИА Новости, 13.07.2021
Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы
Двести семьдесят фрагментов тел погибших при катастрофе самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:46
2021-07-13T10:46
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
москва
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двести семьдесят фрагментов тел погибших при катастрофе самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолетом направлены в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы 270 биоматериалов", - сказал собеседник агентства.По его словам, за минувшие сутки спасатели обнаружили на месте катастрофы еще три фрагмента тел погибших - всего с начала поисков 22 тела и 251 фрагмент. К работам в зоне ЧС привлечены 22 человека и пять единиц техники.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту были 28 человек, все погибли.
https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740717493.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, москва, петропавловск-камчатский, происшествия
Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы
10:46 13.07.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк

Останки жертв крушения Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для проведения ДНК-экспертизы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двести семьдесят фрагментов тел погибших при катастрофе самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолетом направлены в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы 270 биоматериалов", - сказал собеседник агентства.
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Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
По его словам, за минувшие сутки спасатели обнаружили на месте катастрофы еще три фрагмента тел погибших - всего с начала поисков 22 тела и 251 фрагмент. К работам в зоне ЧС привлечены 22 человека и пять единиц техники.
Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-КамчатскийПалана. На борту были 28 человек, все погибли.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаМоскваПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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