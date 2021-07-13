https://ria.ru/20210713/ekspertiza-1741040664.html

Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы

Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы - РИА Новости, 13.07.2021

Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы

Двести семьдесят фрагментов тел погибших при катастрофе самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:46

2021-07-13T10:46

2021-07-13T10:46

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

москва

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двести семьдесят фрагментов тел погибших при катастрофе самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолетом направлены в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы 270 биоматериалов", - сказал собеседник агентства.По его словам, за минувшие сутки спасатели обнаружили на месте катастрофы еще три фрагмента тел погибших - всего с начала поисков 22 тела и 251 фрагмент. К работам в зоне ЧС привлечены 22 человека и пять единиц техники.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту были 28 человек, все погибли.

https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740717493.html

палана

москва

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, москва, петропавловск-камчатский, происшествия