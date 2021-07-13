https://ria.ru/20210713/ekskursovody-1741060576.html

В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации

В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации - РИА Новости, 13.07.2021

В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации

Законопроект о штрафах экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих без аттестации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Сергей Кривоносов ("Единая РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:15

2021-07-13T12:15

2021-07-13T12:15

борис пайкин

россия

сергей кривоносов

лдпр

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Законопроект о штрафах экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих без аттестации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Сергей Кривоносов ("Единая Россия"), документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.Оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика лицом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестата, а равно привлечение такого лица к оказанию услуг может грозить гражданам штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч рублей.В случае с инструкторами-проводниками штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.Документ, получил положительный отзыв Кабмина, он также доступен в базе данных.

https://ria.ru/20210407/ekskursii-1727248704.html

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борис пайкин, россия, сергей кривоносов, лдпр, госдума рф, единая россия, общество