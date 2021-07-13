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В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации
В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации - РИА Новости, 13.07.2021
В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации
Законопроект о штрафах экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих без аттестации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Сергей Кривоносов ("Единая РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:15
2021-07-13T12:15
борис пайкин
россия
сергей кривоносов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Законопроект о штрафах экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих без аттестации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Сергей Кривоносов ("Единая Россия"), документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.Оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика лицом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестата, а равно привлечение такого лица к оказанию услуг может грозить гражданам штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч рублей.В случае с инструкторами-проводниками штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.Документ, получил положительный отзыв Кабмина, он также доступен в базе данных.
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борис пайкин, россия, сергей кривоносов, лдпр, госдума рф, единая россия, общество
В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации
12:15 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ одном из залов Русского музея перед картиной И.Е.Репина "Торжественное заседание государственного совета 7 мая 1901 года" в Санкт-Петербурге
В одном из залов Русского музея перед картиной И.Е.Репина Торжественное заседание государственного совета 7 мая 1901 года в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей для экскурсоводов без аттестации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Законопроект о штрафах экскурсоводов и гидов-переводчиков, работающих без аттестации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Сергей Кривоносов ("Единая Россия"), документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика лицом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестата, а равно привлечение такого лица к оказанию услуг может грозить гражданам штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч рублей.
В случае с инструкторами-проводниками штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Документ, получил положительный отзыв Кабмина, он также доступен в базе данных.
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Борис ПайкинРоссияСергей КривоносовЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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