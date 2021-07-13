https://ria.ru/20210713/egipet-1741157645.html
Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19
Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19
Главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с египетской делегацией ситуацию с COVID-19, готовность к приему туристов из России,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T21:29
2021-07-13T21:29
2021-07-13T21:29
туризм
зарина догузова
анна попова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
египет
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с египетской делегацией ситуацию с COVID-19, готовность к приему туристов из России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. С российской стороны в переговорах также участвовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова", - говорится в сообщении.Согласно нему, в ходе контактов обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Египте, предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приёму российских туристов."Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - добавляется в сообщении."Российской стороной предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами", - отметили в пресс-службе."В ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями", - сообщил Роспотребнадзор."В связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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зарина догузова, анна попова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), египет
Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19
Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Главы Роспотребнадзора
и Ростуризма
Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с египетской делегацией ситуацию с COVID-19, готовность к приему туристов из России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. С российской стороны в переговорах также участвовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова", - говорится в сообщении.
Согласно нему, в ходе контактов обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Египте
, предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приёму российских туристов.
"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - добавляется в сообщении.
"Российской стороной предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами", - отметили в пресс-службе.
"В ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями", - сообщил Роспотребнадзор.
"В связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.