https://ria.ru/20210713/egipet-1741157645.html

Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19

Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19

Главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с египетской делегацией ситуацию с COVID-19, готовность к приему туристов из России,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T21:29

2021-07-13T21:29

2021-07-13T21:29

туризм

зарина догузова

анна попова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

египет

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с египетской делегацией ситуацию с COVID-19, готовность к приему туристов из России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. С российской стороны в переговорах также участвовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова", - говорится в сообщении.Согласно нему, в ходе контактов обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Египте, предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приёму российских туристов."Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - добавляется в сообщении."Российской стороной предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами", - отметили в пресс-службе."В ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями", - сообщил Роспотребнадзор."В связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

https://ria.ru/20210709/egipet-1740618629.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, анна попова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), египет