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Туризм
https://ria.ru/20210713/egipet-1741098714.html
Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России
Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России - РИА Новости, 13.07.2021
Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России
По словам председателя Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али, Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:11
2021-07-13T17:47
авиарейсы
хургада
туризм
отдых на море
туризм
туристы
красное море
новости - туризм
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По словам председателя Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али, Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в середине августа, сообщает Турпром.По предварительным оценкам, ежемесячно отдыхать на побережье Красного моря будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. При этом, как отметил Камель Абу-Али, путешественникам стоит подготовится к росту цен: спрос на туры ожидается высокий, а это значит, что цены на отели вырастут выше минимального уровня. Он также добавил, что решение министерства туризма увеличить пропускную способность отелей с 50 до 70 процентов не окажет негативного влияния на меры предосторожности в отношении коронавируса.Лидер ассоциации призвал к необходимости активно продвигать и рекламировать египетские направления в России, так как возобновление чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх поддержит местный туризм и обеспечит увеличение пассажиропотока на курорты Красного моря.
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авиарейсы, хургада, отдых на море, туризм, туристы, красное море, новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, отдых

Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России

16:11 13.07.2021 (обновлено: 17:47 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Эйлате
Отдыхающие на пляже в Эйлате - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По словам председателя Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али, Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в середине августа, сообщает Турпром.
По предварительным оценкам, ежемесячно отдыхать на побережье Красного моря будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. При этом, как отметил Камель Абу-Али, путешественникам стоит подготовится к росту цен: спрос на туры ожидается высокий, а это значит, что цены на отели вырастут выше минимального уровня. Он также добавил, что решение министерства туризма увеличить пропускную способность отелей с 50 до 70 процентов не окажет негативного влияния на меры предосторожности в отношении коронавируса.
Лидер ассоциации призвал к необходимости активно продвигать и рекламировать египетские направления в России, так как возобновление чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх поддержит местный туризм и обеспечит увеличение пассажиропотока на курорты Красного моря.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
 
ТуризмавиарейсыХургадаотдых на мореТуризмтуристыКрасное мореНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхЕгипетОтдых
 
 
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