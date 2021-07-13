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Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России
Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России - РИА Новости, 13.07.2021
Названа дата первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России
По словам председателя Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али, Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:11
2021-07-13T16:11
2021-07-13T17:47
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шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По словам председателя Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али, Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в середине августа, сообщает Турпром.По предварительным оценкам, ежемесячно отдыхать на побережье Красного моря будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. При этом, как отметил Камель Абу-Али, путешественникам стоит подготовится к росту цен: спрос на туры ожидается высокий, а это значит, что цены на отели вырастут выше минимального уровня. Он также добавил, что решение министерства туризма увеличить пропускную способность отелей с 50 до 70 процентов не окажет негативного влияния на меры предосторожности в отношении коронавируса.Лидер ассоциации призвал к необходимости активно продвигать и рекламировать египетские направления в России, так как возобновление чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх поддержит местный туризм и обеспечит увеличение пассажиропотока на курорты Красного моря.
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авиарейсы, хургада, отдых на море, туризм, туристы, красное море, новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, отдых
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По словам председателя Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али, Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными курортами Египта в середине августа, сообщает Турпром.
По предварительным оценкам, ежемесячно отдыхать на побережье Красного моря будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. При этом, как отметил Камель Абу-Али, путешественникам стоит подготовится к росту цен: спрос на туры ожидается высокий, а это значит, что цены на отели вырастут выше минимального уровня. Он также добавил, что решение министерства туризма увеличить пропускную способность отелей с 50 до 70 процентов не окажет негативного влияния на меры предосторожности в отношении коронавируса.
Лидер ассоциации призвал к необходимости активно продвигать и рекламировать египетские направления в России, так как возобновление чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх поддержит местный туризм и обеспечит увеличение пассажиропотока на курорты Красного моря.