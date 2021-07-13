https://ria.ru/20210713/dyatlova-1741133711.html

Эксперт заявил о возможной инсценировке на месте гибели группы Дятлова

Эксперт заявил о возможной инсценировке на месте гибели группы Дятлова - РИА Новости, 13.07.2021

Эксперт заявил о возможной инсценировке на месте гибели группы Дятлова

Некоторые из вещей, обнаруженные на месте гибели группы Дятлова, не принадлежали туристам, считает руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:09

2021-07-13T18:09

2021-07-13T19:27

группа дятлова

россия

перевал дятлова

генеральная прокуратура рф

происшествия

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Озвучена необычная версия гибели группы Дятлова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Некоторые из вещей, обнаруженные на месте гибели группы Дятлова, не принадлежали туристам, считает руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.В беседе с телеканалом "Звезда" он отметил, что наибольший интерес вызывает найденная в палатке фляжка из-под спирта, а также стальной шип, выломанный из отриконенного ботинка. По мнению эксперта, эти находки могут указывать на инсценировку на месте гибели туристов и требуют тщательного изучения."На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин (один из участников группы — Прим.ред.), который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт", — сказал Кунцевич.Также эксперт заявил, что, по его информации, у группы не было отрикованных ботинок."А мы нашли прямо под кедром выломанный из обуви отриконенный стальной шип", — заключил он.Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах зимой 1959 года. Трагедия произошла на Северном Урале. Версий гибели туристов выдвигалось больше ста — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.Спустя 60 лет после обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура провела проверку, чтобы выяснить причины трагедии. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что группа Дятлова погибла из-за снежной лавины. Он отметил, что из-за плохой видимости туристы не смогли найти палатку.Некоторые эксперты, в свою очередь, до сих пор настаивают на продолжении расследования и отрицают выводы Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html

https://ria.ru/20210128/dyatlov-1594988195.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/dyatlova-1595200044.html

россия

перевал дятлова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа дятлова, россия, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, происшествия