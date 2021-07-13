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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210713/dudnikov-1741110259.html
Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей - РИА Новости, 13.07.2021
Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
Срок содержания под стражей в Белоруссии гражданину России Егору Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Антон Гашинский. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:16
2021-07-13T16:16
протесты в белоруссии
егор дудников
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Срок содержания под стражей в Белоруссии гражданину России Егору Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Антон Гашинский.Ранее защитник сообщал РИА Новости, что следствие отказалось изменить меру пресечения Дудникову и перевести его из минского СИЗО под домашний арест. Восьмого июня суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание россиянина.Он также уточнил, что планирует обжаловать отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. "Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение, что с нами делать", - добавил собеседник агентства.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что 20-летний Дудников был задержан в Минске 5 мая. Согласно информации центра, россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным Гашинского, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администраторами радикальных Telegram-сообществ являются гражданин Германии Хофман и россиянин Дудников. При этом в эфире было показано фото Егора Дудникова.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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егор дудников, россия, белоруссия, в мире
Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:16 13.07.2021
 
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте

Адвокат сообщил, что россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей до 6 августа

Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Срок содержания под стражей в Белоруссии гражданину России Егору Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Антон Гашинский.
Ранее защитник сообщал РИА Новости, что следствие отказалось изменить меру пресечения Дудникову и перевести его из минского СИЗО под домашний арест. Восьмого июня суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание россиянина.
"Со слов Дудникова знаю о том, что следствие продлило ему срок содержания под стражей до 6 августа. Документов не видел", - сказал Гашинский.
Он также уточнил, что планирует обжаловать отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. "Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение, что с нами делать", - добавил собеседник агентства.
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что 20-летний Дудников был задержан в Минске 5 мая. Согласно информации центра, россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным Гашинского, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.
Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администраторами радикальных Telegram-сообществ являются гражданин Германии Хофман и россиянин Дудников. При этом в эфире было показано фото Егора Дудникова.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
Протесты в БелоруссииЕгор ДудниковРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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