https://ria.ru/20210713/dtp-1741153135.html

Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 13.07.2021

Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:29

2021-07-13T20:29

2021-07-13T20:29

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Лермонтовском проспекте в районе дома 6 произошло столкновение автомобиля "Ниссан Микро" с мотоциклом. В результате столкновения мотоциклист, 1972 года рождения, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной происшествия стал поворот налево на перекрестке на запрещающий сигнал светофора со стороны водителя автомобиля "Ниссан".

https://ria.ru/20210610/mototsikl-1736502203.html

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2021

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россия, москва, происшествия