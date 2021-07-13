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Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 13.07.2021
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:29
2021-07-13T20:29
2021-07-13T20:29
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Лермонтовском проспекте в районе дома 6 произошло столкновение автомобиля "Ниссан Микро" с мотоциклом. В результате столкновения мотоциклист, 1972 года рождения, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной происшествия стал поворот налево на перекрестке на запрещающий сигнал светофора со стороны водителя автомобиля "Ниссан".
https://ria.ru/20210610/mototsikl-1736502203.html
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россия, москва, происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве