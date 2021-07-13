Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/dtp-1741153135.html
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 13.07.2021
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:29
2021-07-13T20:29
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Лермонтовском проспекте в районе дома 6 произошло столкновение автомобиля "Ниссан Микро" с мотоциклом. В результате столкновения мотоциклист, 1972 года рождения, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной происшествия стал поворот налево на перекрестке на запрещающий сигнал светофора со стороны водителя автомобиля "Ниссан".
https://ria.ru/20210610/mototsikl-1736502203.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на юго-востоке Москвы
20:29 13.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На Лермонтовском проспекте в районе дома 6 произошло столкновение автомобиля "Ниссан Микро" с мотоциклом. В результате столкновения мотоциклист, 1972 года рождения, от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
На месте ДТП в Донецке Ростовской области, где 14-летний мотоциклист наехал на четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 17:05
В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка
По предварительным данным, причиной происшествия стал поворот налево на перекрестке на запрещающий сигнал светофора со стороны водителя автомобиля "Ниссан".
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
03:54Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов
Лента новостейМолния