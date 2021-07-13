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В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей
В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 13.07.2021
В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей
Двенадцатилетняя девочка погибла, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения легковых машин и грузовиков в Воронежской... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:48
2021-07-13T16:48
гумвд
богучарский район
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка погибла, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения легковых машин и грузовиков в Воронежской области. сообщает во вторник ГУМВД по региону."Сегодня примерно в 13.00 на 729 км автодороги М4-"Дон" в Богучарском районе по направлению в сторону столичного региона произошло столкновение 8 транспортных средств", - говорится в сообщении.По данным ГУМВД, столкнулись легковые автомобили УАЗ "Патриот", Honda CR-V, Opel Astra, Renault Megane и грузовики Scania, Ford, Mercedes, MAN."По предварительной информации, на месте происшествия скончалась 12-летняя пассажир автомобиля Honda. Еще 3 пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения", - информирует ГУМВД.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
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гумвд, богучарский район, воронежская область, происшествия
В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей
16:48 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей, погибла двенадцатилетняя девочка

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка погибла, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения легковых машин и грузовиков в Воронежской области. сообщает во вторник ГУМВД по региону.
"Сегодня примерно в 13.00 на 729 км автодороги М4-"Дон" в Богучарском районе по направлению в сторону столичного региона произошло столкновение 8 транспортных средств", - говорится в сообщении.
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По данным ГУМВД, столкнулись легковые автомобили УАЗ "Патриот", Honda CR-V, Opel Astra, Renault Megane и грузовики Scania, Ford, Mercedes, MAN.
"По предварительной информации, на месте происшествия скончалась 12-летняя пассажир автомобиля Honda. Еще 3 пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения", - информирует ГУМВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
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