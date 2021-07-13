https://ria.ru/20210713/dtp-1741119344.html

В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей

В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 13.07.2021

В Воронежской области столкнулись восемь автомобилей

Двенадцатилетняя девочка погибла, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения легковых машин и грузовиков в Воронежской... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:48

2021-07-13T16:48

2021-07-13T16:48

гумвд

богучарский район

воронежская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_484e2a352743e42ef7b0b6b22d2e885b.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка погибла, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения легковых машин и грузовиков в Воронежской области. сообщает во вторник ГУМВД по региону."Сегодня примерно в 13.00 на 729 км автодороги М4-"Дон" в Богучарском районе по направлению в сторону столичного региона произошло столкновение 8 транспортных средств", - говорится в сообщении.По данным ГУМВД, столкнулись легковые автомобили УАЗ "Патриот", Honda CR-V, Opel Astra, Renault Megane и грузовики Scania, Ford, Mercedes, MAN."По предварительной информации, на месте происшествия скончалась 12-летняя пассажир автомобиля Honda. Еще 3 пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения", - информирует ГУМВД.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210713/skoraya-1741070213.html

https://ria.ru/20210713/dtp-1741025820.html

богучарский район

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, богучарский район, воронежская область, происшествия