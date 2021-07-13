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В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой
В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой - РИА Новости, 13.07.2021
В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой
Фельдшер, пострадавшая в ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, скончалась, сообщила Кинель-Черкасская районная больница. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:19
2021-07-13T13:19
2021-07-13T13:19
самарская область
отрадное
происшествия
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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Фельдшер, пострадавшая в ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, скончалась, сообщила Кинель-Черкасская районная больница.Авария с участием машины скорой помощи, легкового автомобиля и "КамАЗа" произошла 27 июня в Отрадном. В результате водитель скорой погиб, еще шесть человек, в том числе фельдшер и двое пациентов, пострадали. Ранее власти региона сообщали, что фельдшер находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, скорая в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз."Администрация ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" с прискорбием сообщает, что 11 июля 2021 года на 58-м году ушла из жизни фельдшер скорой медицинской помощи Смирнова Надежда Ивановна", - говорится в сообщении на странице больницы в социальной сети "ВКонтакте".Руководство больницы добавило, что погибшая проработала в Кинель-Черкасской ЦРБ 36 лет, а также выразило соболезнования ее родным и близким.
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самарская область, отрадное, происшествия
В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой
Фельдшер, пострадавшая в ДТП с машиной скорой помощи в Самарской области, умерла
САМАРА, 13 июл - РИА Новости.
Фельдшер, пострадавшая в ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области
, скончалась, сообщила Кинель-Черкасская районная больница.
Авария с участием машины скорой помощи, легкового автомобиля и "КамАЗа" произошла 27 июня в Отрадном. В результате водитель скорой погиб, еще шесть человек, в том числе фельдшер и двое пациентов, пострадали. Ранее власти региона сообщали, что фельдшер находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, скорая в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз.
"Администрация ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" с прискорбием сообщает, что 11 июля 2021 года на 58-м году ушла из жизни фельдшер скорой медицинской помощи Смирнова Надежда Ивановна", - говорится в сообщении на странице больницы в социальной сети "ВКонтакте".
Руководство больницы добавило, что погибшая проработала в Кинель-Черкасской ЦРБ 36 лет, а также выразило соболезнования ее родным и близким.