https://ria.ru/20210713/dtp-1741073259.html

В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой

В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой - РИА Новости, 13.07.2021

В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой

Фельдшер, пострадавшая в ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, скончалась, сообщила Кинель-Черкасская районная больница. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:19

2021-07-13T13:19

2021-07-13T13:19

самарская область

отрадное

происшествия

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САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Фельдшер, пострадавшая в ДТП с машиной скорой помощи в городе Отрадном Самарской области, скончалась, сообщила Кинель-Черкасская районная больница.Авария с участием машины скорой помощи, легкового автомобиля и "КамАЗа" произошла 27 июня в Отрадном. В результате водитель скорой погиб, еще шесть человек, в том числе фельдшер и двое пациентов, пострадали. Ранее власти региона сообщали, что фельдшер находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, скорая в момент ДТП ехала с включенной сиреной и мигалкой, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, после чего спецавтомобиль отбросило на стоявший большегруз."Администрация ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" с прискорбием сообщает, что 11 июля 2021 года на 58-м году ушла из жизни фельдшер скорой медицинской помощи Смирнова Надежда Ивановна", - говорится в сообщении на странице больницы в социальной сети "ВКонтакте".Руководство больницы добавило, что погибшая проработала в Кинель-Черкасской ЦРБ 36 лет, а также выразило соболезнования ее родным и близким.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/avariya-1740738446.html

самарская область

отрадное

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самарская область, отрадное, происшествия