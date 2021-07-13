https://ria.ru/20210713/dtp-1741053941.html

В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП

В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 13.07.2021

В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП

Два пешехода пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Волгодонске Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:46

2021-07-13T11:46

2021-07-13T11:46

россия

угибдд

волгодонск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Два пешехода пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Волгодонске Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его словам, у водителя Renault Arkana, который ехал по улице Черникова, случился инсульт. В итоге автомобиль врезался в припаркованный Mazda, который по инерции столкнулся с Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet поехал вперед и зажал двух пешеходов между собой и Renault Fluence."В результате ДТП пострадали пешеходы - мужчина 1995 года рождения и женщина 1969 года рождения", - сказал представитель УГИБДД.По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20210713/dtp-1741025820.html

россия

волгодонск

ростовская область

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россия, угибдд, волгодонск, ростовская область, происшествия