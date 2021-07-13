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В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП
В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 13.07.2021
В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП
Два пешехода пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Волгодонске Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:46
2021-07-13T11:46
россия
угибдд
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Два пешехода пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Волгодонске Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.По его словам, у водителя Renault Arkana, который ехал по улице Черникова, случился инсульт. В итоге автомобиль врезался в припаркованный Mazda, который по инерции столкнулся с Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet поехал вперед и зажал двух пешеходов между собой и Renault Fluence."В результате ДТП пострадали пешеходы - мужчина 1995 года рождения и женщина 1969 года рождения", - сказал представитель УГИБДД.По факту происшествия проводится проверка.
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россия, угибдд, волгодонск, ростовская область, происшествия
В Волгодонске два пешехода пострадали в массовом ДТП
11:46 13.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗнак пешеходного перехода, ограниченного лентой
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Два пешехода пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Волгодонске

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Два пешехода пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Волгодонске Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
По его словам, у водителя Renault Arkana, который ехал по улице Черникова, случился инсульт. В итоге автомобиль врезался в припаркованный Mazda, который по инерции столкнулся с Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet поехал вперед и зажал двух пешеходов между собой и Renault Fluence.
"В результате ДТП пострадали пешеходы - мужчина 1995 года рождения и женщина 1969 года рождения", - сказал представитель УГИБДД.
По факту происшествия проводится проверка.
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