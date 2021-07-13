https://ria.ru/20210713/dtp-1741025820.html
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае - РИА Новости, 13.07.2021
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае
Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:05
2021-07-13T09:05
2021-07-13T10:07
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.Там уточнили, что авария случилась из-за того, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с бронетранспортером Росгвардии, который ехал в составе воинской колонны. На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося.Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло в хуторе Тамбукан в Предгорном районе, когда БТР выезжал с полигона. В "Газели" ехали девять человек, в том числе трое детей. Погибшие — это пассажиры микроавтобуса, еще четыре человека получили травмы. В БТР никто не пострадал.
https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ставропольский край, происшествия
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае
09:05 13.07.2021 (обновлено: 10:07 13.07.2021)
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером Росгвардии и "Газелью" в Ставропольском крае