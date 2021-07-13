https://ria.ru/20210713/dtp-1741025820.html

Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае

Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае - РИА Новости, 13.07.2021

Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае

Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:05

2021-07-13T09:05

2021-07-13T10:07

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.Там уточнили, что авария случилась из-за того, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с бронетранспортером Росгвардии, который ехал в составе воинской колонны. На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося.Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло в хуторе Тамбукан в Предгорном районе, когда БТР выезжал с полигона. В "Газели" ехали девять человек, в том числе трое детей. Погибшие — это пассажиры микроавтобуса, еще четыре человека получили травмы. В БТР никто не пострадал.

https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ставропольский край, происшествия