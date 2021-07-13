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Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае - РИА Новости, 13.07.2021
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае
Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:05
2021-07-13T10:07
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.Там уточнили, что авария случилась из-за того, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с бронетранспортером Росгвардии, который ехал в составе воинской колонны. На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося.Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло в хуторе Тамбукан в Предгорном районе, когда БТР выезжал с полигона. В "Газели" ехали девять человек, в том числе трое детей. Погибшие — это пассажиры микроавтобуса, еще четыре человека получили травмы. В БТР никто не пострадал.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ставропольский край, происшествия
Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером в Ставропольском крае
09:05 13.07.2021 (обновлено: 10:07 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Два человека погибли в ДТП с бронетранспортером Росгвардии и "Газелью" в Ставропольском крае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае стали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
Там уточнили, что авария случилась из-за того, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с бронетранспортером Росгвардии, который ехал в составе воинской колонны.
На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося.
Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло в хуторе Тамбукан в Предгорном районе, когда БТР выезжал с полигона. В "Газели" ехали девять человек, в том числе трое детей. Погибшие — это пассажиры микроавтобуса, еще четыре человека получили травмы. В БТР никто не пострадал.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 08:35
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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